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賴清德見證花東鐵路通車百年 多次點名陳瑩展力挺決心

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
花東鐵路玉里至關山段迎來通車百周年，總統賴清德（左五）與立委陳瑩及中央、地方民代及鄉親共同見證歷史時刻。記者尤聰光／攝影
花東鐵路玉里至關山段迎來通車百周年，總統賴清德（左五）與立委陳瑩及中央、地方民代及鄉親共同見證歷史時刻。記者尤聰光／攝影

花東鐵路玉里至關山段迎來通車百周年，總統賴清德今前往台東關山火車站出席「通車百周年 迎向新紀元」活動，與中央、地方民代及鄉親共同見證歷史時刻。他在致詞中回顧花東鐵路百年建設艱辛，並強調未來將持續強化交通建設，帶動東部整體發展。

賴清德表示，花東鐵路在百年前於技術不足、地形險峻的環境下興建完成，全長約171.8公里，歷經17年分段建設，尤其跨越新武呂溪的工程難度極高，展現先人無畏艱難的精神。他也向歷代參與建設及守護鐵路的台鐵人員表達感謝，肯定百年來持續精進服務品質的努力。

他指出，花東鐵路不僅串聯東部交通，更促進樟腦、糖業、茶葉與農產品運輸外銷，對地方經濟與區域連結影響深遠，「交通到哪裡，發展就到哪裡」，中央將持續投入資源，縮短城鄉差距，推動區域均衡發展。

在具體建設方面，賴清德提到，花東鐵路已完成電氣化，並逐步導入新型列車提升運輸品質，目前台北至台東行車時間已縮短至約4小時內；同時，政府也投入61億元改善車站軟硬體設施，提升整體服務效能。

針對未來規畫，他強調花東鐵路雙軌電氣化為關鍵工程，全長約113公里，總經費達456億元，完工後列車班次可由每小時2至3班提升至7至8班，大幅提升運能與安全性，預計2032年完工。他並表示，盼能在任內推動工程完成，讓東部交通更為便捷安全。

除鐵路外，賴清德也提及南迴公路拓寬、台9線花東縱谷公路改善等重大建設，強調中央持續完善東部交通網絡，提升整體發展條件。

他進一步指出，未來花東不僅發展觀光與農業，也應結合科技產業，尤其在人工智慧（AI）浪潮下，中央正推動相關建設，期盼東部憑藉良好環境吸引軟體與創新產業進駐，打造宜居宜業的新發展模式。

對於雙軌電氣化工程預計2032年完工，賴清德致詞時表示，盼能在任內完成，引發外界對政策延續性的關注。政壇人士分析，此番談話除展現中央推動東部重大建設的決心，也反映大型交通工程跨任期推進的現實需求，後續執行力與政策穩定性備受關注。

此外，賴清德在致詞過程中多次點名肯定陳瑩問政表現，地方政壇解讀，相關發言除屬肯定在地立委爭取建設成果，也被視為他力挺的決心。

賴清德最後表示，台東是台灣迎接第一道曙光的地方，中央將持續與地方攜手合作，推動交通與產業建設，讓花東在新時代中持續發光發熱，迎向下一個百年發展新紀元。

賴清德（中）多次點名肯定立委陳瑩（左）問政表現，地方政壇解讀，相關發言除屬肯定在地立委爭取建設成果，也被視為他力挺的決心。記者尤聰光／攝影
賴清德（中）多次點名肯定立委陳瑩（左）問政表現，地方政壇解讀，相關發言除屬肯定在地立委爭取建設成果，也被視為他力挺的決心。記者尤聰光／攝影

花東鐵路玉里至關山段迎來通車百周年，總統賴清德今前往台東關山火車站出席「通車百周年 迎向新紀元」活動。記者尤聰光／攝影
花東鐵路玉里至關山段迎來通車百周年，總統賴清德今前往台東關山火車站出席「通車百周年 迎向新紀元」活動。記者尤聰光／攝影

對於雙軌電氣化工程預計2032年完工，賴清德（中）致詞時表示，盼能在任內完成，引發外界對政策延續性的關注。記者尤聰光／攝影
對於雙軌電氣化工程預計2032年完工，賴清德（中）致詞時表示，盼能在任內完成，引發外界對政策延續性的關注。記者尤聰光／攝影

南迴公路 賴清德 陳瑩

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