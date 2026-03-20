綠委包圍嗆雙重國籍 李貞秀比倒讚反擊

民眾黨立院黨團今天在立法院會提案，民進黨內政委員會召委李柏毅毫無法治觀念地將陸配與新住民當成政治鬥爭工具，要求移送紀律委員會。在民進黨立委黃捷發言後，多位綠委走到李貞秀座位旁舉牌叫囂，喊出「你有放棄雙重國籍嗎？」等，李貞秀則比出倒讚手勢反擊。最終藍白以多數優勢表決通過，該案逕付二讀，交付黨團協商。

民眾黨立委李貞秀陷立委資格爭議，日前首度在立院內政委員會質詢，卻無行政官員備詢。民眾黨立院黨團今天將在立法院會提出2項公決案，譴責內政部長劉世芳、民進黨內政委員會召委李柏毅。

院會處理該案時，國民黨立委王鴻薇表示，李柏毅身為召委，本應維護問立委職權，但李貞秀卻只能對著空氣質詢，這是不折不扣的職場霸凌、冷暴力，「綠色沙文主義」活生生在國會上演，是民進黨執政才會發生的事情。

李貞秀表示，李柏毅直接宣布官員可以不回答問題，甚至不提供資料，這還是權力分立嗎？立法院到底還是不是立法院？李柏毅刻意以「李貞秀女士」稱呼依法就職的立委，這更是對立委身份否定、公開羞辱，帶頭將陸配、新住民當成政治鬥爭工具，若今天不制止，是不是以後只要立場不同，就會被禁止發言。

民進黨立委黃捷表示，擔任中華民國台灣的立法委員，不能有雙重國籍，就是這麼簡單。民眾黨過去也有新住民立委麥玉珍，她就有放棄雙重國籍，這麼簡單的事情，李貞秀境沒辦法回答，「妳放棄雙重國籍，我們就歡迎你，就這麼簡單」。