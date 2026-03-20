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盧秀燕會面華府智庫卜睿哲、葛來儀 強調國防應建立在透明溝通上

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（左）與美國華府智庫學者卜睿哲（右）等9人午餐座談，表示穩健的國防應該建立在政府與人民的透明溝通上。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕（左）與美國華府智庫學者卜睿哲（右）等9人午餐座談，表示穩健的國防應該建立在政府與人民的透明溝通上。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕訪美行進入後半，美東時間18日與美國智庫學者午餐座談，包含布魯斯基金會資深學者卜睿哲、德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀等9人；盧表示，穩健的國防應該建立在政府與人民的透明溝通上，順從民意與內部團結才是進步的動力。

市府指出，此次午餐座談長達將近2小時，與會者除了卜睿哲與葛來儀，還有美國企業研究所資深研究員古柏、史汀生中心資深研究員孔明尚等人，分別來自不同機構，也代表不同的政治光譜與學經歷背景。

盧秀燕在午餐座談中以英文發表演說，認為施政的關鍵在於順從民意並重視內部團結，只有凝聚全民共識，才能在變動局勢中守護台海和平，多元社會應該積極的異中求同，主政者必須凝聚全民的力量，共同面對國際挑戰。

盧秀燕分析，外交工具不應該被窄化為統獨的標籤，應具備更靈活的彈性，領導人要擁有與意見不同的族群對話的勇氣，採取溫和、漸進的改革路線，推動韌性治理。

市府表示，與會學者對盧秀燕的治理邏輯展現濃厚興趣，提問踴躍、氣氛熱絡，從國防、兩岸關係談到民意趨勢，感謝盧坦率的態度，也肯定其將國會經驗與地方政府的施政心得轉換為宏觀的國際戰略思維；此次深度互動傳遞了台灣內部「務實穩健」的聲音，智庫學者給予高度評價。

盧秀燕此行已拜訪過大波士頓、大紐約與大華盛頓地區，拜會人士包含美東僑界、各地方政府、美國國會、華府智庫以及華府高層，美東時間19日啟程飛往美國西岸的西雅圖，預計美西時間19日深夜搭機返國，台北時間22日抵台。

地方政府 西雅圖 卜睿哲 盧秀燕

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