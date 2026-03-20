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盧秀燕拜訪AIT總部深度交流軍購案 會見國務院、戰爭部高級官員

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（前右）在AIT華盛頓總部執行理事長藍鶯（左）陪同下，在AIT總部與美國國務院、戰爭部高級官員會談。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕（前右）在AIT華盛頓總部執行理事長藍鶯（左）陪同下，在AIT總部與美國國務院、戰爭部高級官員會談。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕訪美行，美東時間17日到18日在大華盛頓地區，被視為此行的「深水區」，她17日前往美國在台協會（AIT）華盛頓總部，先後會見美國務院和戰爭部的高級官員，討論台美軍購案議題，強調國安是跨黨派共識，但必須明確了解美方的戰略建議和數據。

此次會談由AIT華盛頓總部執行理事長藍鶯陪同，藍此前多次赴台中拜訪盧秀燕，2人關係密切；會談主題不只軍購案，也包含半導體供應鏈、無人機戰略、關稅與雙邊貿易協定等等。

盧秀燕在會談中感謝美國對台長達80年的軍事協助與外交支持，表示台灣面臨鄰近的強權威脅，極度需要美國這樣的堅實盟友，尤其近年烏克蘭與中東地區戰事頻仍，維繫太平洋地區的穩定與和平非常關鍵；民調顯示，高達77%的台灣民眾支持強化台美關係。

盧秀燕強調，軍購就像「買保險」一樣，在國家經濟能力許可的範圍內，必須盡早落地，採購最精良、最有效的裝備，確保國防自衛能力；關於對美軍購案，盧認為國防安全是台灣不分黨派的共識，但必須向美方了解明確的戰略建議與數據。

盧秀燕指出，未來的戰爭形勢可能朝向大量且相對評價的「海量無人機」發展，台灣是晶片王國，台中更具備半導體、航太與精密機械等產業樞紐的優勢，已經有很多美國企業與台中的航太和晶片業者洽談，未來市府會全力促成台美無人機與高科技軍工產業深度對接。

關於關稅與雙邊經貿協定，盧秀燕也與美官員交換意見，期盼盡快終止目前的不確定性，為雙方企業創造更穩定的投資環境。

烏克蘭 盧秀燕 台中 訪美

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