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駁路線不同 鄭麗文：國民黨非一言堂 「我不是在講盧秀燕」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台中市長盧秀燕近日訪美，針對軍購、國安等有所表態，外界解讀盧是在與國民黨主席鄭麗文做路線區隔。鄭麗文今早接受廣播專訪，表示盧秀燕在訪美之前有來中央黨部看她，兩人做很多溝通，國民黨駐美代表處也在盧訪美一事全力協助，政黨不該是一言堂。圖／截自千秋萬事直播
台中市長盧秀燕近日訪美，針對軍購、國安等有所表態，外界解讀盧是在與國民黨主席鄭麗文做路線區隔。鄭麗文今早接受廣播專訪，表示盧秀燕在訪美之前有來中央黨部看她，兩人做很多溝通，國民黨駐美代表處也在盧訪美一事全力協助，政黨不該是一言堂。圖／截自千秋萬事直播

台中市長盧秀燕近日訪美，針對軍購、國安等有所表態，外界解讀盧秀燕是在與國民黨主席鄭麗文做路線區隔。鄭麗文今早接受廣播專訪，表示盧秀燕在訪美之前有來中央黨部看她，兩人做很多溝通，國民黨駐美代表秦日新也在盧訪美一事全力協助，政黨不該是一言堂。

鄭麗文今早接受「千秋萬事」專訪，表示自從她當選黨主席，外界一直見縫插針，在國民黨內製造不同路線、鬥爭，也在藍白、兩岸之間見縫插針，很怕國民黨團結、藍白合作、兩岸和解。民進黨就是亂源。民進黨有「鈔」能力，收買媒體、網路輿論，出動網軍側翼製造不實消息。她否認她與盧秀燕路線不同，根本沒有這回事。

鄭麗文說，盧秀燕去美國前有專程來黨中央看她，做了很多溝通，了解國民黨版軍購特別條例草案的內容，秦日新等也全力協助、參與。她認為應該直接找美方溝通，見面一談就知道。

主持人追問鄭麗文認為跟盧秀燕路線有不同嗎？鄭反問，「什麼路線？」主持人說，「軍購版本不同。」鄭回應，一個政黨不應該是一言堂，這麼大的政黨對事情難免會有不同的判斷，大方向、大原則應是大家一致，至於對於很多事情的判斷，當然容許不同意見的存在。國民黨絕非一言堂，不是不同的意見就代表政治路線不同，「我不是在講盧秀燕」。

鄭麗文說，大家刻意把國民黨分成兩個路線，就好像每個人都喜歡問她親中還是親美，她為何要選擇，英國首相也說不需要選擇。這不是零和遊戲、二擇一的路線，絕對不會落入這樣的陷阱。政治是合作、雙贏、共好，這才是有智慧的政治人物要去開拓的新局，而不是陷入自相殘殺、零和遊戲。

陸委會主委邱垂正質疑「鄭習會」的前提是要接受統一方案，不知對岸的善意在哪。鄭麗文對此表示，邱垂正不夠格負責兩岸事務，如果邱認為兩岸和平毫無機會，兩岸只剩決一死戰，不配負責兩岸事務，國民黨要避免兩岸關係走向毀滅發展，且要向全世界證明有和平的選項，如果民進黨不知道「和平路線圖」，她願意幫忙上課示範。

至於訪陸行程是否有推進，鄭麗文表示，沒有推進或延後的問題，一旦確認，就會對外宣布。她也直言「川習會」推遲，不會影響鄭習會，因她本來就沒有考慮這問題，也非國民黨能決定，中共總書記習近平不是只見美國總統川普，鄭習會行程是由陸方安排，不用想這問題，時間不是由國民黨決定，而是要看陸方行程安排。

國民黨版 駐美代表 中央黨部 盧秀燕 鄭麗文

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