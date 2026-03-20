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申請恢復國籍遭內政部拒 販嬰受害者喊：我是台灣女兒

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
國民黨立委王鴻薇（中）攜同被澳洲父母收養的台灣女子Vanessa Miles(左)今舉行記者會。圖／王小萌攝
國民黨立委王鴻薇（中）攜同被澳洲父母收養的台灣女子Vanessa Miles(左)今舉行記者會。圖／王小萌攝

國民黨立委王鴻薇今舉行記者會，協助46年前被母親出養給澳洲人、中文名「王雯」的旅澳洲台灣女子凡妮莎（Vanessa Miles）恢復中華民國國籍。凡妮莎去年尋生母時申換中華民國護照，雖外交部高度重視與協助，但內政部卻拒絕她申請回復國籍，導致凡妮莎至今無法繼續找尋生母。

王鴻薇指出，凡妮莎三個月大時被澳洲人收養，去年她向台灣駐澳洲雪梨代表處申請回復中華民國國籍，台灣駐澳官員當時向她表示，依照台灣「國籍法」第二條規定，只要是在台灣出生，即使父母不詳，仍可取得中華民國國籍。然而，代表處卻回答，內政部認為「沒有證據能證明她在台灣出生」，因此拒絕了凡妮莎的申請。

王鴻薇說，凡妮莎確實在台北市出生，有白紙黑字的出生證明，也有詳細登記戶籍的證明；並且，她出養時是持用中華民國護照，由澳洲的養父母經由桃園中正國際機場出境到澳洲，護照上更蓋有中華民國的出境章，內政部的判斷令人匪夷所思。

凡妮莎指出，內政部拒絕她的理由，是指她的「王雯」中華民國戶籍及身分，已經在民國72年被註銷。但事實是她被收養帶離台灣的三年後，她的祖父於民國72年10月12日以不實申報戶籍的理由，申請撤銷她的戶籍，以及與澳洲人大衛邁爾斯、戴安露邁爾斯之收養關係，內政部並未查核是否屬實就照單全收。

凡妮莎說明，46年前她戶籍上的祖父，把只有三個月大的她出養給澳洲養父母，再向內政部通報假戶籍。實際偽造假戶籍的嫌疑人是他祖父與生母，她是被害人，內政部在已經有客觀證據的前提下，還說她的「王雯」身分及戶籍資料都是假造，這讓她十分痛心。

提到尋母過程，凡妮莎忍不住落淚，她表示自己是受害者，在毫無選擇的情況下，於嬰兒時期被販售至另一個國家，現在政府卻抹去了她的存在。她是台灣的女兒，出生在台灣，希望能取回她與生俱來的權利，「我無法理解為何內政部要讓這件事對我如此困難。」

曾深入調查台灣小孩被販賣到澳洲事件的記者指出，在1980年，當時有66個嬰兒被送往澳洲，這是一個悲劇，因為亞洲小孩與澳洲父母的五官不同，在成長階段就知道那並非生父生母，也希望可以找到自己的生父生母。凡妮莎過去透過新聞資料上找到自己名字，於是跟自己聯絡，未料後續在雪梨辦事處申請時，明明被認定可以恢復國籍，卻在內政部卡關，只因外祖父曾申請撤銷她的國籍。

王鴻薇表示，如今凡妮莎本人出具中華民國護照正本以及相關出生證明，卻因主管機關內政部官僚作業，讓她有家歸不得、無法繼續尋親；考量到其母親、祖父年事已高，澳洲與台灣距離成本之高，無法負擔長時間又沈重的訴訟成本，請相關單位應該儘速協助相關事宜，不要讓天人永隔的憾事發生。

至於內政部長劉世芳說，做DNA回復國籍就不會有太大問題？凡妮莎表示，她是否能與母親成功取得聯繫，願意做DNA鑑測也是一個問題。王鴻薇則補充，如果出生證明、戶籍資料及台灣護照都不能證明她是台灣人，內政部長的邏輯十分奇怪。

戶籍 國籍 內政部 王鴻薇

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