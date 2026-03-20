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推拿、買便當…高官公務車爭議 北檢簽結：合理生活範圍

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
李俊俋、監委被控濫用公務車案，台北地檢署查無不法，今簽結。。圖／聯合報系資料照片
李俊俋、監委被控濫用公務車案，台北地檢署查無不法，今簽結。。圖／聯合報系資料照片

監察院前秘書長李俊俋去年被控濫用公務車接送愛犬寵物美容，北檢分他字案偵辦，也追查監委林郁容文化部前部長史哲、中選會前主委李進勇等人用車案。台北地檢署認定，李等人自費用車，且下班推拿、買便當都在合理生活範圍，難認圖利、背信，無涉刑事不法，全案今簽結。

檢方依監察院政風室文件、監察院函文、被告提出的油料費電子發票等收據認為，監察院車輛油料費、車輛養護費、通行費、短程洽公車資等費用，經立法院三讀「全數刪除」；監察院去年2月起，監察院副院長、監察委員、秘書長及副秘書長公務車輛調派，均由用車人自行負擔車輛油料費、車輛養護費、通行費、短程洽公車資、停車費等衍生費用，且因車輛僅投保汽車強制責任險、倘發生事故、無法理賠、請用車人自行負擔等情。

檢方認定，李俊俋及監察委員王榮璋、田秋堇、林郁容、蘇麗瓊等人，用車期間短暫、非經常性使用，且均自費支出使用車輛油費、汽車保險費、車輛保養維修費及ETC等費用，難認主觀上有圖利、背信，客觀上為造成監察院財產損害，核無涉及刑事不法。

檢方直指，李俊俋等人使用公務車行為，不涉刑事責任，用車行為有無不當或違失，是否違反監察委員自律規範，核屬監察委員內部監督的自律範疇。

北檢指揮調查局台北市調查處偵辦史哲用車案，史哲因腳痛不適，搭乘首長專用公務車到推拿診所，治療取藥後回家，路線是公務車從文化部返回官邸的路線中間，無重大偏移路線，依中央政府各機關學校購置及租賃公務車輛作業要點第10點規定，應屬下班後「順路」前往，難認已逸脫公務車的使用規定，難認圖利、背信。

北檢指揮連政署偵辦李進勇用車案，李進勇下班途中搭公務車購晚餐後回家，認為是附隨在工作的必要行為，非純粹私人行為，難認已逸脫公務車使用規定，與圖利、背信罪責無涉。

監察院前秘書長李俊俋被控濫用公務車案，台北地檢署查無不法，今簽結。圖／聯合報系資料照片。
監察院前秘書長李俊俋被控濫用公務車案，台北地檢署查無不法，今簽結。圖／聯合報系資料照片。

林郁容 文化部 李俊俋 李進勇

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