不提赴日看球事件 卓揆：現在最關心中東情勢與物價

行政院長卓榮泰包機赴日的事件餘波盪漾，昨天出現一份疑似政府報告，指此行造成日方震怒，不過外交部判斷為變造的文件，卓榮泰今天也不再提起赴日事件，強調目前最關心的是中東情勢和穩定物價。

卓榮泰搭乘包機赴日風波餘波盪漾，昨日出現一份疑似政府內部報告，指我方打破卓揆赴日保持低調的承諾，導致日方震怒，恐嚴重影響台日關係。不過遭我外交部判斷是人為變造的文件。

卓揆今天赴立法院繼續進行施政總質詢，面對媒體繼續詢問赴日相關問題，卓榮泰沒有回應，主動表示今天最關心的是中東的情勢，所以副院長鄭麗君召開「穩定物價小組」會議。他強調，政府同時也會每日監控油價和股市發展，這是政府現在最重要的工作。

鄭麗君前天（18日）主持最新一次穩定物價小組會議，確定國內油氣存量高於法定規範，3月至4月天然氣已全數調度到位，供應無虞，同時積極推進5月天然氣調度作業。會中並決議從4月起液化石油氣貨物稅減徵50%，希望確保國內物價穩定，力求全年CPI年增率控制在2%以內。