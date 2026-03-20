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台灣囝仔欲回復國籍遭拒 劉世芳：採DNA就不會有太大問題

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
針對國民黨立委王鴻薇今開記者會，協助旅澳洲台灣女子凡妮莎（Vanessa Miles）回復中華民國國籍一事。內政部長劉世芳今表示，相關單位正在確認出生證明。圖／聯合報系資料照
針對國民黨立委王鴻薇今開記者會，協助旅澳洲台灣女子凡妮莎（Vanessa Miles）回復中華民國國籍一事。內政部長劉世芳今表示，相關單位正在確認出生證明。圖／聯合報系資料照

國民黨立委王鴻薇今開記者會，協助46年前被母親出養給澳洲人，旅澳洲台灣女子凡妮莎（Vanessa Miles），恢復中華民國國籍，批主管戶籍的內政部拒絕申請回復中華民國國籍。內政部長劉世芳今表示，相關單位正在確認出生證明，因為會有偽造問題，或是可採DNA方式，回復國籍就不會有太大問題。

立法院院會今邀行政院長卓榮泰率部會首長進行施政方針及施政報告並備詢，劉世芳會前被問及Vanessa一事，她說，非常謝謝委員的關心，內政部會用同理心來協助這位女士。

劉世芳指出，首先Vanessa在台灣的出生證明跟國籍證明，現在內政部的民政等單位正在確認是不是屬於真正的出生證明，因為會有偽造的問題，如果這些出生證明無法做最後的確認，內政部會建議，是否採取用DNA方式，讓她在台灣的生母或生父，用DNA確定的方式，如果可以的話，回復台灣的中華民國籍就不會是太大的問題。

劉世芳還說，同時內政部在去年時就已經跟Vanessa女士保持聯絡，也知道其最近的狀況，內政部會極力來協助。。

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