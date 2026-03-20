聽新聞
0:00 / 0:00
卓榮泰：關切中東情勢 監控油價股市發展
行政院長卓榮泰日前赴東京觀戰世界棒球經典賽（WBC）預賽，網路流傳一份疑似政府公文書，稱卓榮泰違反日方裁示，日方高層為此震怒。外交部表示，這是人為變造文件。卓榮泰今天受訪說，他今天最關切的就是中東情勢，也會監控油價、股市發展。
外交部19日表示，卓榮泰赴日觀戰世界棒球經典賽，台日雙方都表達此為單純的私人行程；經檢視，網路散布的文件與台灣公文書格式不符，甚至夾帶簡體字，經判斷是人為變造文件，企圖損害台日關係，請各界勿轉傳。
立法院會今天繼續進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，但未像往常用麥克風回答媒體提問，而是停下腳步口頭回應。
針對有假訊息指高市政府震怒，卓榮泰說，他今天最關切的事情就是中東情勢，行政院副院長鄭麗君會召開物價穩定小組，另外對於油價及股市發展進行監控，這是最重要的工作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。