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卓榮泰：關切中東情勢 監控油價股市發展

中央社／ 台北20日電

行政院長卓榮泰日前赴東京觀戰世界棒球經典賽（WBC）預賽，網路流傳一份疑似政府公文書，稱卓榮泰違反日方裁示，日方高層為此震怒。外交部表示，這是人為變造文件。卓榮泰今天受訪說，他今天最關切的就是中東情勢，也會監控油價、股市發展。

外交部19日表示，卓榮泰赴日觀戰世界棒球經典賽，台日雙方都表達此為單純的私人行程；經檢視，網路散布的文件與台灣公文書格式不符，甚至夾帶簡體字，經判斷是人為變造文件，企圖損害台日關係，請各界勿轉傳。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，但未像往常用麥克風回答媒體提問，而是停下腳步口頭回應。

針對有假訊息指高市政府震怒，卓榮泰說，他今天最關切的事情就是中東情勢，行政院副院長鄭麗君會召開物價穩定小組，另外對於油價及股市發展進行監控，這是最重要的工作。

行政院長 台日關係 鄭麗君 卓榮泰

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