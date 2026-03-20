卓榮泰：關切中東情勢 監控油價股市發展

賴清德總統談歷史、憲法常出錯，事後派發言人改口已不稀奇了，還為此更動總統府官網文字、講不下去，但奇妙的是，他還是樂此不疲。民選領袖不顧史實，享受一時快意，除了被針對的政治力出聲外，理當捍衛專業的學界沒有評論，相關人等心態與社會影響，值得參透。

2026-03-20 06:53