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美估陸無2027攻台計畫 邱垂正：中共併吞台灣準備沒停止過

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
陸委會主委邱垂正（中）會前受訪表示，對於中共武力犯台、或是台海風險，都會參考國內外報告跟評估，不會因為一份報告就來確定某件事。記者張曼蘋／攝影
陸委會主委邱垂正（中）會前受訪表示，對於中共武力犯台、或是台海風險，都會參考國內外報告跟評估，不會因為一份報告就來確定某件事。記者張曼蘋／攝影

美國國家情報總監辦公室公布最新威脅報告，認為中國大陸現階段沒有計畫在2027年入侵台灣，目前也沒有確定的統一時間表。不過陸委會主委邱垂正表示，「我們通常都是做最壞打算、做最好準備」，目前中共對台政策仍以消滅中華民國、併吞台灣做準備，包括軍機艦擾台、武力軍事準備沒有停止過。

立法院院會今邀行政院長卓榮泰率部會首長進行施政方針及施政報告並備詢，邱垂正會前受訪表示，對於中共武力犯台、或是台海風險，都會參考國內外報告跟評估，不會因為一份報告就來確定某件事，「我們通常都是做最壞打算，做最好準備。」

邱垂正表示，中共對台的威脅經常反應在對台政策上，目前對台政策仍以消滅中華民國、併吞台灣做準備，他們包括軍機艦擾台，武力軍事準備沒有停止過，也說要完成中華民族偉大復興的歷史任務，歷史任務也做很多相關時間點。

邱垂正指出，中共經常也說解決台灣問題，是完成中華民族偉大復興的必然要求，其政策體現在統一台灣，解決台灣問題是完成歷史任務必然要求，我國看到中共對台威脅沒有鬆懈，還在加緊準備，還是要積極強化自我防衛力量，跟友盟國家還是要深化合作，強化經濟安全跟全社會防衛韌性，才能確保自身安全。

台灣問題 卓榮泰 陸委會 邱垂正

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