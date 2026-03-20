民眾黨團提公決案 譴責劉世芳、李柏毅打壓李貞秀

民眾黨立委李貞秀陷立委資格爭議，日前首度在立院內政委員會質詢，卻無行政官員備詢。民眾黨立院黨團今天將在立法院會提出2項公決案，譴責內政部長劉世芳、民進黨內政委員會召委李柏毅，嚴正要求民進黨政府停止踐踏中華民國的民主與法治，停止對陸配與新住民的歧視、打壓與追殺，並將李柏毅移送紀律委員會。

民眾黨團提案指出，有鑑於李柏毅3月16日主持會議時，以個人及政黨立場粗暴千預議事，阻擋行政官員上台備詢，使行政官員無法行使其被憲法所賦予之職權，李柏毅更數度刻意以「李貞秀女士」稱呼立委，公然藐視立法院長韓國瑜在政黨協商之明確裁示：「在相關事實查明前及司法終局裁判前，有鑑於李貞秀委員既已完成就職宣誓，其立法委員身分及職權行使應予尊重。」

民眾黨團表示，李柏毅不僅甘為執政黨護航看門，更毫無法治觀念地將陸配與新住民當成政治鬥爭工具，其帶頭踐踏法治之惡質行為，恐將助長在台落地生根的新住民家庭，同步遭受標籤化與赤裸裸的歧視打壓，因此要提出最嚴厲譴責，並將李柏毅移送紀律委員會。

民眾黨團另一項公決案提案指出，劉世芳出席內政委員會時，刻意違背行政立法相互尊重、相互監督制衡之原則，與輪值召委李柏毅沆瀣一氣，採取「不上台備詢」、「不發一語」抵制態度，極其傲慢的憑藉行政權剝奪立法委員質詢權，不僅公然藐視國會，更踐踏民主法治，赤裸裸的將弱勢族群淪為政治鬥爭工具。

民眾黨團表示，同樣要對劉世芳公然藐視國會、違法濫權提出最嚴厲譴責，並嚴正要求民進黨政府停止踐踏中華民國的民主與法治、停止對陸配與新住民的打壓與追殺，回歸依法行政之憲政常軌。