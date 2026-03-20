卓揆包機惹怒日？外交部：文件造假

行政院長卓榮泰赴日看球，引發諸多討論，國民黨立委王鴻薇昨在立法院質詢外交部長林佳龍，查證網路流傳的「日本高層至為震怒」文件。外交部表示，初步查證後認為該文件與我國公文書格式不符，判斷為經人為變造的文件；日台交流協會對此則沒有評論。林佳龍昨在立法院外交及國防委會被朝野立委輪番關切卓揆赴日，他說，還沒有看到爆料，會來加以了解，卓榮泰已公開講是私人行程。

網路流傳卓榮泰赴日看球，「日本高層至為震怒」文件。外交部表示，經外交部檢視，於網路平台散布之文件，其內容多處與我國公文書格式不符，並出現明顯「簡轉繁」痕跡，甚至夾雜簡體字，整體判斷為經人為變造之文件。

日台交流協會回覆本報詢問表示，「我們知悉台灣方面已說明此事屬私人性質，日本方面並沒立場就此發表評論。」