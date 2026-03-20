國防部：年度新增軍購額僅84億

立法院外交及國防委員會下周起審議軍購特別條例，在野黨堅持國內採購及商售等項目應改列年度公務預算。國防部表示，公務預算年度新增或持續額度，並不足以支應特別預算建案需求，將造成建案獲得時間延宕。國防部也說，有鑑於中共可能封鎖切斷補給線，必須編列特別預算一次性大幅籌獲彈藥存量及增建十四條兵工產線。

國防部在提交立法院的報告中表示，目前持續中的重大建軍案有M1A2T戰車、海馬士火箭第一階段、岸置魚叉飛彈、左營二港口擴建、康定級艦戰鬥系統提升、愛二性能提升與採購愛三飛彈等，及多項已完成議約準備投產的案件，將於未來三年到達交運付款高峰期。

國防部指出，鑑於中央政府總預算歲出規模有限以及政府各項施政計畫的排擠效應，無法將戰備需求全數納入公務預算。以今年度為例，軍事投資預算計一六一六億元，扣除優先支應已簽約的「持續案」一五三二億元後，僅剩八十四億元可納新增案項，如未獲賦特別預算，不僅可納入新增案項的額度有限，且將排擠其他後勤維持費年度支出。