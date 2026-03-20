冷眼集／做不到獎優汰劣 只是假改革

公務員考績制度四十年來未大幅修正，肥大官瘦小吏的亂象層出不窮，銓敘部有意「打掉重練」，將現行考績等第簡化，同時不設定比率上限，總是好的開始；但若缺乏配套措施，不能根本解決積弊，恐怕只是換湯不換藥，讓改革美意流於象徵性質。

多年來各機關以不超過百分之七十五為甲等上限運作，造成至少百分之廿五人員被迫列乙等，迫使各機關以「菜鳥先吃乙」、「主管優先甲」、「與績效無關吃乙」等方式應付，不僅流程缺乏透明，評核標準付之闕如。此外，考績與紀律操守長期混淆，不僅造成同一事件遭雙重懲罰的爭議，也使考績淪懲罰私德行為的工具。

考試院的構想是強化辨識，為重大貢獻的優秀公務員給予專屬獎勵，其餘多數稱職者一律平等認定，不再強制分流。但像是「良好」與「未達良好」由誰定義、如何確保不受長官主觀偏好左右？取消比率後，獎金的支出增幅，如何轉化成實質的考績獎勵？如何將績效與操守脫鉤看待？

如果沒有建立客觀、可量化的績效評核框架，名額爭奪的惡性循環勢必將延續，也難怪基層公務員普遍質疑，「未達良好」同樣可能淪為「新版乙等」，不過是三等取代四等的等第遊戲。

過去幾次考績法修法總是雷聲大雨點小，既然朝野都有推動修法的共識，不如趁此契機，實質解決評核標準不清、績效與懲戒混淆、信賞必罰失靈的問題，真正落實獎優汰劣的考績制度，讓努力付出的公務員獲得應有獎勵。