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長官定考績 公務員不信新制

聯合報／ 記者鄭媁李柏澔林麗玉徐白櫻／連線報導
公務員團體認為，考績新制恐仍無法達到擇優汰劣效果。示意圖，非新聞當事人。記者潘俊宏／攝影
公務員團體認為，考績新制恐仍無法達到擇優汰劣效果。示意圖，非新聞當事人。記者潘俊宏／攝影

銓敘部今年將全面修正公務員考績制度，但公務員團體認為，基層對考績制度長期不信任，無論名目如何變更，最終決定權仍在長官手中，實質上仍無法達到擇優汰劣的效果；且現行制度將「工作績效」和「私德操守」混為一談，反而偏離績效管理的初衷。

現行公務人員考績制度未明定各等次考績比率，但公務機關行之有年的慣例是「考績甲等比率以不超過百分之七十五為原則」，導致各機關考績須至少百分之廿五的公務員考列乙等，導致「新人先吃乙、輪流吃乙」的潛規則頻傳。

銓敘部前部長周志宏表示，由於難以精準考評績效表現，獎優汰劣的功能也受弱化，考績丙等比率極微，丁等免職者更是稀有，無從汰劣；各機關將近四分之三的公務員都考列甲等，並列第一，無法真正擇優。

台灣公務革新力量聯盟理事長洪瑞壕說，數據顯示，簡任官拿甲等的比率遠高於基層，導致基層認為績效優劣不敵職位高低。且受限於甲等比率上限，長官往往在部屬表現無虞的情況下，被迫以「輪流」方式打乙等，並以安撫心態處置，導致考績失去實質激勵意義。

洪瑞壕說，且現行的教育訓練、文康活動、員工協助方案（ＥＡＰ）多流於形式，不如把經費挪到考績獎金，在取消比率限制後，確保表現良好的公務員，都能獲實質的獎勵體恤。

另外，近六年公務員辭職人數成長近七成，報考人數也大減至十六萬多人。有農業部職員說，很多單位公務員不足額，報考人數變少，流動率大，現在一人要做兩人的事，壓力真的很大，主責單位應想辦法把人留住，最重要是工作場域須友善，否則待遇不好又職場不友善，誰還要來？

一位環境部公務員說，現在公務人員報考人數已大幅減少，加上待遇在年改後大不如前，簡化考績還是沒有解決缺人的根本問題。

北市人事處代理處長黃弘君說，過去公務員的考績被打乙也是表現良好，但考績獎金不同，若是乙等會覺得是不是自己表現不好，改用良好呈現會比較正面。至於對公務員「留才」有無幫助？考績與留才應是兩件事。

考績 公務員 年改

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