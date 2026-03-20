訪美國會談軍購 盧秀燕：美不受錯誤訊息誤導

台中市長盧秀燕十八日拜訪美國國會，盧秀燕表示，在面對面交流之後，台美對彼此在軍購議題上的想法有更多的理解，她也會把美方對國防特別預算的意見適當地傳回國內；據悉，美方議員除了說明美國的綜合考量，也表達希望台灣盡速通過國防特別預算。

盧秀燕十八日上午赴美國國會拜訪美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席巴拉特等多位美國議員，針對台美議題做交流。盧秀燕十八日傍晚結束華府訪問行程，搭機前往西雅圖。

針對軍購議題，盧秀燕說，事關台美之間的共同利益，也就是亞太區域的共同安全和美國和中華民國兩國的國家安全。由於得以面對面交流，雙方所能傳遞的訊息就更加真實和正確，不但我方更了解美國的想法，美方也了解到台灣國內的程序和態度，不受錯誤訊息誤導；盧秀燕稱雙方討論的成果非常有建設性。

據了解，美方針對國民黨是否支持國防特別預算，以及國民黨主席鄭麗文是否把特別預算當作與中國國家主席習近平見面的籌碼等疑慮向盧秀燕詢問，盧秀燕也在交流中做出澄清；盧秀燕也向美方說明立法院審查的現況，解釋朝野有不同特別預算版本的原因。

美方則說明對國防特別預算的綜合考量，不但涉及台海安全，也牽涉美中關係之間的互動和角力，並表達希望台灣盡速通過國防特別預算。

此外，國民黨立院黨團昨今兩日中午分批宴請藍委餐敘，鄭麗文也與會。國民黨立委黃健豪認為藍委徐巧芯版軍購條例較完整。國民黨發言人牛煦庭說，黨版本已在黨團大會定案，外界見縫插針，國民黨不會上當。