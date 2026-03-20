聽新聞
0:00 / 0:00

訪美國會談軍購 盧秀燕：美不受錯誤訊息誤導

聯合報／ 記者陳熙文劉懿萱屈彥辰／連線報導
台中市長盧秀燕18日拜訪美國國會，針對軍購議題，盧說，由於面對面交流，雙方傳遞的訊息更加真實和正確。記者陳熙文／攝影
台中市長盧秀燕18日拜訪美國國會，針對軍購議題，盧說，由於面對面交流，雙方傳遞的訊息更加真實和正確。記者陳熙文／攝影

台中市長盧秀燕十八日拜訪美國國會，盧秀燕表示，在面對面交流之後，台美對彼此在軍購議題上的想法有更多的理解，她也會把美方對國防特別預算的意見適當地傳回國內；據悉，美方議員除了說明美國的綜合考量，也表達希望台灣盡速通過國防特別預算。

盧秀燕十八日上午赴美國國會拜訪美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席巴拉特等多位美國議員，針對台美議題做交流。盧秀燕十八日傍晚結束華府訪問行程，搭機前往西雅圖。

針對軍購議題，盧秀燕說，事關台美之間的共同利益，也就是亞太區域的共同安全和美國和中華民國兩國的國家安全。由於得以面對面交流，雙方所能傳遞的訊息就更加真實和正確，不但我方更了解美國的想法，美方也了解到台灣國內的程序和態度，不受錯誤訊息誤導；盧秀燕稱雙方討論的成果非常有建設性。

據了解，美方針對國民黨是否支持國防特別預算，以及國民黨主席鄭麗文是否把特別預算當作與中國國家主席習近平見面的籌碼等疑慮向盧秀燕詢問，盧秀燕也在交流中做出澄清；盧秀燕也向美方說明立法院審查的現況，解釋朝野有不同特別預算版本的原因。

美方則說明對國防特別預算的綜合考量，不但涉及台海安全，也牽涉美中關係之間的互動和角力，並表達希望台灣盡速通過國防特別預算。

此外，國民黨立院黨團昨今兩日中午分批宴請藍委餐敘，鄭麗文也與會。國民黨立委黃健豪認為藍委徐巧芯版軍購條例較完整。國民黨發言人牛煦庭說，黨版本已在黨團大會定案，外界見縫插針，國民黨不會上當。

國防特別預算 鄭麗文 盧秀燕

延伸閱讀

黃健豪稱盧秀燕傾向8100億軍購條例 牛：黨版已定案不會上當

暗酸總統 盧秀燕：成熟領導者不是築牆的人

進華府「深水區」談軍購 盧秀燕：別輕忽戰爭可能性籲做好準備

盧秀燕大華府談軍購：別輕忽戰爭可能性 國家須做好準備

相關新聞

不再甲乙丙丁 公務員考績重訂分3級

四十年未大修的公務人員考績法將有新變革，銓敘部長施能傑昨在立法院表示，將重訂考績法，等第不再有甲乙丙丁，而是簡化為「未達良好」、「良好」、「優秀」；且會明訂相關行為標準，考績獎金修正也在考慮範圍，預計四月至五月送考試院審議，力拚本會期送立法院審議。

財產申報／韓國瑜背房貸1865萬 「賣菜郎」等2項商標無法估價

監察院今天公布立法院長韓國瑜最新財產申報資料，與妻子李佳芬共申報存款837萬餘元、房貸則有1865萬餘元，另申報商標「賣菜郎 CEO 韓國瑜」及「韓國瑜標章」，皆無法估價。

卓揆包機惹怒日？外交部：文件造假

行政院長卓榮泰赴日看球，引發諸多討論，國民黨立委王鴻薇昨在立法院質詢外交部長林佳龍，查證網路流傳的「日本高層至為震怒」文件。外交部表示，初步查證後認為該文件與我國公文書格式不符，判斷為經人為變造的文件；日台交流協會對此則沒有評論。林佳龍昨在立法院外交及國防委會被朝野立委輪番關切卓揆赴日，他說，還沒有看到爆料，會來加以了解，卓榮泰已公開講是私人行程。

訪美國會談軍購 盧秀燕：美不受錯誤訊息誤導

台中市長盧秀燕十八日拜訪美國國會，盧秀燕表示，在面對面交流之後，台美對彼此在軍購議題上的想法有更多的理解，她也會把美方對國防特別預算的意見適當地傳回國內；據悉，美方議員除了說明美國的綜合考量，也表達希望台灣盡速通過國防特別預算。

賴總統：立院盡速審議軍購預算

立法院外交及國防委員會下周將審查行政院版、國民黨版及民眾黨版的軍購特別預算條例草案。賴清德總統昨上午在高雄登艦視察「海鯤號」，下午在總統府主持全社會防衛韌性委員會，均再三強調，台灣須以實力維護和平，政府已規畫投入一點二五兆元、分八年執行的國防特別預算，籲立院盡速通過。

國防部：年度新增軍購額僅84億

立法院外交及國防委員會下周起審議軍購特別條例，在野黨堅持國內採購及商售等項目應改列年度公務預算。國防部表示，公務預算年度新增或持續額度，並不足以支應特別預算建案需求，將造成建案獲得時間延宕。國防部也說，有鑑於中共可能封鎖切斷補給線，必須編列特別預算一次性大幅籌獲彈藥存量及增建十四條兵工產線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。