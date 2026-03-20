不再甲乙丙丁 公務員考績重訂分3級

四十年未大修的公務人員考績法將有新變革，銓敘部長施能傑昨在立法院表示，將重訂考績法，等第不再有甲乙丙丁，而是簡化為「未達良好」、「良好」、「優秀」；且會明訂相關行為標準，考績獎金修正也在考慮範圍，預計四月至五月送考試院審議，力拚本會期送立法院審議。

輪流拿乙等 無法反映工作表現

立法院司法及法制委員會昨邀考試院報告業務概況並備詢。國民黨立委翁曉玲指出，公務員考績制度近四十年未大修，在公務機關，行之已久的慣例多是中高階資深公務員可領到甲等考績獎金，資淺、低階公務員則多領乙等獎金，要不就是機關內部輪流領乙等獎金；工作表現無法反映在獎勵制度上，造成不公。

考試院秘書長劉建忻表示，考績因區別「甲乙」、且甲等比率比乙等多很多，讓大家感覺乙等「好像沒被肯定」，但基本上都是稱職且表現合於預期。施能傑說，經院內充分溝通，這次是有點像「重訂」考績法的概念，架構會和過去有很大不同，也就是「不會再用甲、乙、丙、丁」概念，會簡化等第，並設定條件標準，但實際狀況會再與各機關討論。真的做不好就是「未達良好」，其餘是「良好」，若表現更好，就是「優秀」。

簡化等第 「未達良好」要附理由

施能傑也說，先前送了五次考績法都沒下文，就是因為有可行性的問題，如果連甲乙等都很難區別，再把標準定更細緻，爭議會更大，因此除了簡化等第，也會設定條件，要打「未達良好」、「優秀」都要符合法定條件標準。

施能傑說，「未達良好」一定要附理由，且平常考核時，主管若認為下屬「未達良好」，就要先示警、溝通，畢竟大家都是辛苦考進公部門，不希望隨便開除，過程要讓公務員了解自己的表現。不過法律怎麼設計，最後執行還是在機關，如何執行順暢、務實可行才是重點。銓敘部預計下周會正式向各機關與公務員以內網問卷方式徵詢意見，順利的話，四月到五月能把修正草案送考試院審議。

終結內耗 民團促區分兩級即可

台灣公務革新力量聯盟表示，若改革僅止於名稱更迭，實質上仍執著於區分個人的優劣高低，恐將誘發另一波爭奪名額的內耗。他們主張應徹底簡化分級，效法職務評定制度，區分「良好」及「待改善」兩級即可。唯有簡化分級，才能終結「菜鳥輪流打乙」的亂象，讓公務體系回歸專業職務適任性的評估。

北市府一名不具名公務員直言，將丙丁改為未達良好，最後對應到考績獎金「會有差嗎？」只是偷換概念而已，應該打破考績的比率上限才會讓基層有感。國民黨立委賴士葆表示，銓敘部只是換個名稱比較不傷人、好聽，但如果公務員考核目的還是一樣，只是沒事找事做，多此一舉。

民進黨立委鍾佳濱說，現在等第間考績獎金只差○點五個月，銓敘部可藉由這次調整機會，考慮一併調整不同等第間的獎金差距，透過拉大差距，更激勵士氣。