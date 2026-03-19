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地緣政治情勢巨變影響能源、經濟 賴總統：證明防衛韌性重要性

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統主持全社會防衛韌性委員會。總統府／提供
賴清德總統主持全社會防衛韌性委員會。總統府／提供

賴清德總統19日主持全社會防衛韌性委員會第七次會議。會後，他表示，過去一個月，地緣政治情勢出現巨大變化，威權勢力也受到一定的挫敗，但衝突也因此擴散到周邊國家，影響全球能源與經濟。這顯示了，危機往往在意料之外發生，從國際政治的複雜性，也證明了全社會防衛韌性的重要性。

賴總統指出，今年的城鎮韌性演習，持續提高了各項衝突情境的比例，目的就是讓更多國人了解軍民整合的工作。當威脅發生時，軍事與民生不可分割，所有國民都有可以協助、支援的角色。

賴總統提到，未來，全社會防衛韌性工作，會持續制度化、建立官方與民間的共通標準，讓彼此緊密合作。也因此，各部會都會思考，各行各業在災害中的角色，推動相應的訓練與演習。接下來的這一年，要把先前的整備成果，持續轉化為應變能力，讓每一項演練，都能在關鍵時刻發揮作用。

對於今年全社會防衛韌性工作的策進，賴總統有三點裁示：

第一、持續強化各項演練，務求落實、精準及有效的能力

演練要貼近真實情境，過程要有明確分工與步驟；成果要能有效地制度化，讓各部門能按照標準作業程序操作，在危機中迅速應對與行動。他請行政院督促各級政府部門，對於演練的辦理，必須結合國軍的演訓，有效執行軍民整合任務。

第二、提升中央與地方政府防衛韌性協作的能力

請行政院及各部會，持續扮演政策制定與資源整合的角色，與地方政府共同落實全社會防衛韌性的執行工作。

第三、建構區域救災走廊 強化國際合作與全社會防衛網絡

請行政院相關部會依「全社會防衛韌性」的政策方向，積極與理念相近國家及國際夥伴，強化協調合作，研議建立區域救災走廊的運作機制，整合運輸、醫療、物資與通訊等關鍵能量，來共同提升區域的災害應變與安全韌性。

地方政府 城鎮韌性演習 社會防衛韌性

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