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美評估報告指中共沒有計畫明年侵台 府重申：持續強化自我防衛能力

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
總統府發言人郭雅慧。記者張文馨／攝影
總統府發言人郭雅慧。記者張文馨／攝影

美國情報總監辦公室最新發布的評估報告，提到「中國現階段沒有計畫在2027年入侵台灣」等針對台海的安全情勢分析。總統府發言人郭雅慧晚間回應表示，無論是在地緣及供應鏈韌性上，持續強化台灣的安全需求及自我防衛能力都是重要的。

美方最新報告提到，中國現階段沒有計畫在2027年入侵台灣，目前也沒有確定的統一時間表；報告評論說，中國憂心日本首相高市早苗去年做出的「台灣有事」發言恐鼓勵台獨運動。

郭雅慧表示，一如美國國家安全戰略所說，無論在地緣及供應鏈韌性上，持續強化台灣的安全需求及自我防衛能力都是重要的。

郭雅慧指出，台灣持續面對中國在區域上軍事威脅還有灰色地帶等諸多侵擾，大家都知道，無論是在加強國防自主、不對稱戰力的建構，能夠提升全社會防衛韌性，這些都是台灣社會現在要努力來做的；政府會持續秉持和平靠實力的原則，也會持續跟理念相近的友盟國家，一起來合作，持續維持台海及印太區域的和平穩定。

為了要達到這目標，郭雅慧說，政府已提出8年1.25兆元的國防特別預算，期待不分藍綠不分朝野，大家有志一同朝共同目標，放下成見，讓特別條例與相關預算盡速完成審查，不要卡關。

立法院外交及國防委員會下周將審查行政院版、國民黨版和民眾黨版的軍購特別預算條例草案。

行政院 郭雅慧 台灣 國家安全 台海

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