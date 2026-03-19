美最新報告揭陸未計畫2027侵台 總統府：和平靠實力

有關美國最新全球威脅報告指出，中國大陸目前未計劃2027年侵台，總統府發言人郭雅慧回應，政府將持續秉持「和平靠實力」原則，強化自我防衛能力，政府正提出八年1.25兆元國防特別預算，盼朝野支持盡速通過審查。

郭雅慧說明，總統府與國安團隊注意到美方最新發布之「情報社群年度威脅評估」，一如美國最新「國家安全戰略」所說，無論基於地緣及供應鏈安全角度，持續強化台灣的安全需求及嚇阻能力，至關重要。特別是中國大陸持續升高在島鏈區域間軍事威脅及單邊主義擴張、灰色地帶侵擾與日俱增。

郭雅慧表示，為了確保國人自由安全的不受威脅，政府將持續秉持「和平靠實力」原則，強化自我防衛能力，推動國防自主與不對稱戰力建構，強化全社會防衛韌性，並與理念相近國家共同維護台海及印太區域的和平穩定。

郭雅慧強調，為此，中央政府正提出八年1.25兆元國防特別預算，期待獲得不分藍綠、不分黨派的朝野共同支持，讓特別條例與相關預算盡速通過審查。