到底是不是親自留言？蔡英文Threads狂「海巡」 本人幽默回應了

前總統蔡英文今天下午在東吳大學發表閉門演說，根據蔡英文辦公室事後釋出的影片，她提到網友非常好奇，她在網路上的留言是自己留的還是幕僚，「這點我...先保密」，聽眾發出可惜的聲音，還有人說想知道，蔡英文幽默回應：「我不可以告訴你，我沒有被授權。」

蔡英文近日在Threads等社群平台非常活躍，不時「留友看」，或者調侃民進黨內從上到下的從政同志，最近還在影片上隔空祝賀親民黨主席宋楚瑜生日快樂，人氣高漲。

這是蔡英文卸任總統後首次在國內發表演說，主辦單位並未開放媒體採訪，蔡辦事後釋出影片精華，蔡英文演講中回應了上網的問題，她說，「我現在比較有空，因為有空所以來這裡演講，我也比較有時間在網路上看大家在討論什麼⋯⋯對我來說，這也是一種重新認識社會，重新理解年輕世代的方式。」

講到這裡，蔡英文停頓一會不住感嘆「問題有些留言實在是⋯⋯」，現場響起笑聲；針對蔡英文的留言到底是不是本人親留，或者由幕僚處理，蔡英文說他要先保密。

現場響起一陣可惜的聲音，蔡英文忍不住說，「 我已經講很久了，你們只對這件事情有反應。」底下有聽眾喊說「想知道」，蔡英文回應，「我不可以告訴你，我沒有被授權。」

接著，蔡英文提起了她卸任後除了在社群活躍以外的興趣－爬山。

蔡英文說，往上走的時候坡度很抖，若一步一步向上走，到了某一個轉彎，視野就會忽然打開，有更寬闊的風景；其實台灣社會也是這樣走過來的，很多時候起步並不容易，很多時候必須在壓力與不確定中做出艱難的決定。