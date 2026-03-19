網傳卓揆高調看球日方不滿 外交部曝文件遭人為變造：內容夾雜簡體字

行政院長卓榮泰赴日看球，引發諸多討論。近日，包含在野黨立委和網路均有相關訊息流傳，國民黨立委王鴻薇上午在立法院外交及國防委員會質詢外交部長林佳龍，查證日本高層極為震怒等事。對此，外交部表示，初步查證後認為該文件與我國公文書格式不符，判斷為經人為變造的文件。

外交部指出，經外交部檢視，於網路平台散布之文件，其內容多處與我國公文書格式不符，並出現明顯「簡轉繁」痕跡，甚至夾雜簡體字，整體判斷為經人為變造之文件。

外交部指出，此類透過變造文件散布錯假訊息、意圖誤導輿論的行為，相關手法與過往資訊干擾操作相似，均屬惡意干擾我國對外關係的作為，企圖損害台日關係。

外交部呼籲，該文件已涉及變造及散布不實訊息，請各界切勿轉傳、任意引用或擴散來源不明之文件，以免誤導社會視聽，觸犯相關法律並影響國家整體外交利益。

外交部指出，有關卓院長赴日一事，台日雙方都表達此為單純的私人行程至明，類似變造、惡意操作的目的並無法得逞。