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民生讓路軍購？ 國民黨批：民進黨讓長輩年金「有夢最美」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立院黨團中午與中央黨部主管舉行新春聯誼餐會，為了破解外界對美軍購案黨團與黨部不同調的傳言，黨主席鄭麗文（右三）與秘書長李乾龍（左）在餐會上不時走動與黨籍立委「搏感情」。記者杜建重／攝影
國民黨立院黨團中午與中央黨部主管舉行新春聯誼餐會，為了破解外界對美軍購案黨團與黨部不同調的傳言，黨主席鄭麗文（右三）與秘書長李乾龍（左）在餐會上不時走動與黨籍立委「搏感情」。記者杜建重／攝影

行政院主計總處今說明，在編列115年度預算後，扣掉軍購特別條例預算，整體舉債空間僅剩500多億元，並表態國民年金的調升「財務無法負擔」。國民黨今表示，這不正是民進黨自己證明「國防特別預算排擠民生福利」的鐵證？過去一再否認，如今卻由行政院主計總處親口說出，等同打臉自己。

國民黨指出，主計總處在立法院清楚說明，若再加上目前規畫中的軍購特別預算，原本僅約1800億元的舉債空間，將被大幅壓縮至僅剩500多億元。也因此，包括國民年金調升至8000元、甚至1萬元，以及老農津貼提高至1萬5000元等方案，都因「財務無法負擔」而被否決。換句話說，長輩的基本保障，被直接排在軍購預算之後。

國民黨質疑，民進黨口口聲聲說「照顧弱勢」、「年金改革後要讓制度更永續」，結果真正面對預算時，第一個被犧牲的卻是長者與農民的基本生活保障。難道在民進黨眼中，人民的晚年生活，只能為錯誤的預算編列讓路？

國民黨表示，行政院規畫高達1.25兆元的國防特別預算，卻未釐清項目內容與執行期程，反而先擠壓國家整體財政空間。如今連主計總處都不得不承認，這樣的編列方式，已經直接影響其他重要民生政策的推動。所謂「不會排擠民生」的說法，顯然只是政治話術。

國民黨說，在野黨早已提醒，大規模且缺乏細部規畫的軍購特別預算，勢必排擠民生福利、基礎建設及社會支出。如今事實擺在眼前，證明國民黨的質疑並非空談，而是基於財政現實的理性判斷。

國民黨表示，相較於行政院一次性編列鉅額預算的作法，國民黨主張採取「分階段、依程序」的軍購方式，優先處理已成熟、已完成程序的軍售案，並隨著後續建案完成再逐步編列預算。如此不僅能確保國防戰力穩定提升，也能避免對國家財政造成瞬間壓力，更不會犧牲人民應有的基本保障。

國民黨批評，民進黨一邊高喊「國防不能等」，一邊卻讓長輩的年金「等一下再說」。當政府把預算優先順序顛倒，讓人民的基本生活成為可以被壓縮的選項，這樣的施政邏輯，才是真正令人不安。國防與民生從來不是二選一。唯有理性編列預算、分階段推動軍購，才能兼顧國家安全與人民福祉，不是讓錯誤的政策選擇，變成全民共同承擔的代價。

國防特別預算 老農津貼 特別條例 國民黨 民進黨 行政院 主計總處 國民年金

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