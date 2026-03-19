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【重磅快評】過於親美 對台灣有利？

聯合報／ 聯合報／主筆室
台美關係示意圖。記者劉學聖／攝影
台美關係示意圖。記者劉學聖／攝影

「山姆大叔」，國人常這麼稱呼老美，這詞給人憨厚、正義、胳膊粗，又可信賴、靠譜的印象，至少過去很長時間都這麼叫老美，把他當可推心置腹的真朋友。但最近這幾十年好像有些質變，老美變了，經常出現一些爭議，一些動作搞不清緣由，像耍脾氣要糖吃的小孩。

南美洲北端國家委內瑞拉是石油蘊藏量最多的國家，上世紀美委兩國關係緊密；進入本世紀美委交惡，美國支持反對派陣營，與當權總統馬杜洛形同水火。今年一月川普政府以潛伏馬杜洛政府的內奸，詳細蒐集馬杜洛行蹤、行事起居各項資訊，綠燈全開一舉攻進馬杜洛總統府、生擒馬杜洛，端掉這個石油大國。美國輿論揶揄川普搞他的美國擴張論，新增了第五十一州。川普不只染指委內瑞拉，他的美國擴張主張目前納在名單上的還有古巴、格陵蘭等，都列出行動計畫，只是進度還有限。

至於地球上最大危機的能源、中東亂局，美國雖在美洲，與中東距離超過萬哩，但中東之亂美國也介入甚深。中東戰爭美國地緣上沒有介入理由，但應以色列強力遊說，組成美以聯軍加入戰局。以色列是中東國家世仇，不時想把它從地圖上抹掉，以色列奮起抗敵是生存之戰，美國介入又是什麼藉口？只能說華府的以色列、猶太勢力大到川普不敢忽視。

老美既然是台灣的「山姆大叔」，理應多多照顧台灣才是。事實不然，經常掛在嘴上的是提供台灣保護傘，一句可能沒多少實質意義的話就這麼掛在嘴上；要台灣回饋的需索，卻沒一刻忘了開口。眼前的一項，是老美分兩批提出十六及六十國要開徵「301關稅」，台灣是最先上榜將被剝皮的苦主，可是台灣沒有反應，逆來順受。

台灣人親美已經深植骨子裡，不抱怨、甚至沒有感覺，甚至連經手台美事務的官員都有較高的社經地位。例如台美關稅的主談人行政院副院長鄭麗君，過去稱他們是通曉洋務的「買辦」。買辦這個詞多少有些鄙夷味道，可是去年四月台美對等關稅實施以來，鄭麗君每個月都得飛華府洽談；國人沒去檢視談出什麼成績，即毫不保留的肯定鄭麗君，推舉她出馬代表執政黨參選台北市長，這是多麼高的肯定？

親美是基於生存的必要，但不要過度成為「舔美」，那會壞事的。

委內瑞拉 川普 格陵蘭 以色列 美國 馬杜洛

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