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稱不是鄭麗文每天想著見習近平 尹乃菁：很多好事者想著鄭習會
國民黨立院黨團今午宴請黨主席鄭麗文、黨務主管，與國民黨團分組餐敘。談及「鄭習會」被放大解讀，國民黨文傳會主委尹乃菁說，不是鄭麗文每天都想著見習近平，而是很多好事者，包括綠營側翼，「水到渠成的時候，自然就會碰面」。
鄭麗文拋出上半年，盼訪問中國大陸，會晤中共總書記習近平。但鄭習會在國民黨內外都引發討論，綠營也放大解讀。尹乃菁說，她認為不是鄭麗文每天都想著見習近平，而是很多好事者，包括綠營、青鳥、側翼，因為民進黨政府沒有做出真正有利民生的事情，所以只會不斷抹紅國民黨、戴帽子，「是他們整天想著鄭習會，不是我們整天講著鄭習會」。
尹乃菁強調，向來講法從過去到現在都是一致的，「水到渠成的時候，自然就會碰面」。
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