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稱不是鄭麗文每天想著見習近平 尹乃菁：很多好事者想著鄭習會

聯合報／ 記者屈彥辰劉懿萱／台北即時報導
國民黨立院黨團中午與中央黨部主管舉行新春聯誼餐會，為了破解外界對美軍購案黨團與黨部不同調的傳言，黨主席鄭麗文（右三）與秘書長李乾龍（左）在餐會上不時走動與黨籍立委「搏感情」。記者杜建重／攝影
國民黨立院黨團中午與中央黨部主管舉行新春聯誼餐會，為了破解外界對美軍購案黨團與黨部不同調的傳言，黨主席鄭麗文（右三）與秘書長李乾龍（左）在餐會上不時走動與黨籍立委「搏感情」。記者杜建重／攝影

國民黨立院黨團今午宴請黨主席鄭麗文、黨務主管，與國民黨團分組餐敘。談及「鄭習會」被放大解讀，國民黨文傳會主委尹乃菁說，不是鄭麗文每天都想著見習近平，而是很多好事者，包括綠營側翼，「水到渠成的時候，自然就會碰面」。

鄭麗文拋出上半年，盼訪問中國大陸，會晤中共總書記習近平。但鄭習會在國民黨內外都引發討論，綠營也放大解讀。尹乃菁說，她認為不是鄭麗文每天都想著見習近平，而是很多好事者，包括綠營、青鳥、側翼，因為民進黨政府沒有做出真正有利民生的事情，所以只會不斷抹紅國民黨、戴帽子，「是他們整天想著鄭習會，不是我們整天講著鄭習會」。

尹乃菁強調，向來講法從過去到現在都是一致的，「水到渠成的時候，自然就會碰面」。

中共 國民黨 習近平 鄭麗文 鄭習會 尹乃菁

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