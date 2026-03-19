快訊

美媒曝光伊朗政權內部現況！新任最高領袖遭爆「如空殼」

銓敘部擬大修公務員考績法 不再分甲乙丙丁等、考績獎金也擬修正

夜歸需求暴增！北捷為何不開24小時？官方揭關鍵3考量：難

聽新聞
0:00 / 0:00

「改善公務員考績制度是朝野共識」 翁曉玲：盼今年完成修法

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報資料照
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報資料照

公務人員考績法重啟檢討，引發公務員關注。國民黨立委翁曉玲今天表示，公務員考績制度確實要修正，不僅現在的考績等第級距及分配比例要調整，而且要把餅做大，提高績效獎金的額度，讓真的表現良好、特優的公務員可以得到更實質具體的獎勵。

銓敘部長施能傑今天在立法院司法及法制委員會備詢時表示，將重訂考績法，等第不再有甲乙丙丁，而是簡化為「未達良好」、「良好」、「優秀」；且會明訂相關行為標準。

翁曉玲指出，目前公務員考績制度，從民國76年到現在，近40從來沒有修正過， 仍維持甲乙丙丁四個等級。因為考績等第涉及可領考績獎金的多寡， 甲等可領1個月，乙等僅領0.5個月。

她提到，在公務機關裡，行之已久的慣例多是中高階資深公務員可領到甲等考績獎金，而資淺、低階公務員則多是領乙等獎金；要不就是機關內部人員輪流領乙等獎金，工作表現無法反映在獎勵制度上，造成不公平的情況。

翁曉玲認為，這些年來，許多領域的評分、評鑑、獎勵制度都隨著社會發展而有所修正，改善公務員考績制度，應是目前朝野的共識，她會積極督促考試院儘快提出修法案，希望能在今年順利完成修法。

此外，翁曉玲也提到，退休公教朋友很關心，銓敘部何時會重新發給新修正的審定函，停止扣減退休金，回復到112年的退休金領取標準。施能傑今在司委會業務報告時表示「6月一定會完成相關作業程序。」希望2個月後，大家都能收到新審定的退休金審定函，退休金不再續砍，且領回政府溢扣的退休金差額。

國民黨立委翁曉玲今天表示，公務員考績制度確實要修正，不僅現在的考績等第級距及分配比例要調整， 而且要提高績效獎金的額度，讓真的表現良好、特優的公務員可以得到更實質具體的獎勵。圖／取自翁曉玲臉書
國民黨立委翁曉玲今天表示，公務員考績制度確實要修正，不僅現在的考績等第級距及分配比例要調整， 而且要提高績效獎金的額度，讓真的表現良好、特優的公務員可以得到更實質具體的獎勵。圖／取自翁曉玲臉書

考試院 退休金 施能傑 翁曉玲 公務員

延伸閱讀

銓敘部擬修公務員考績法 公革力：基層在討論中被缺席

銓敘部：考績法修法取消甲乙丙丁 擬分3等不設比例

新進公務員「個人專戶制」 劉建忻：無繳少領多、潛藏債務問題

綠指程委會沒收表決踐踏民主程序 翁曉玲：合法合規

相關新聞

銓敘部擬大修公務員考績法 不再分甲乙丙丁等

公務人員考績法重啟檢討，引發公務員關注。銓敘部長施能傑今天在立法院備詢時表示，將重訂考績法，等第不再有甲乙丙丁，而是簡化為「未達良好」、「良好」、「優秀」；且會明訂相關行為標準，考績獎金修正也在考慮範圍，預計4月至5月送考試院審議，力拚本會期送立院審議。

卓揆遭疑洩蹤惹怒日方？ 林佳龍：會加以了解

行政院長卓榮泰赴日看球，引發諸多討論。近日，包含在野黨立委和網路均有相關訊息流傳，國民黨立委王鴻薇上午在立法院外交及國防委員會質詢外交部長林佳龍，查證日本高層極為震怒等事。林佳龍稱，「我還沒有看到爆料，我會來加以了解，卓院長已經公開講是私人行程，對方的官房長官也提到『根據我方講是私人行程，所以他們也沒有評論』。」

民進黨要柯文哲提總統介入司法證據 陳佩琪不滿反嗆「在你們身上」

台北地方法院審理京華城案，全案排定3月26日一審宣判，民眾黨前主席柯文哲近日點名賴清德總統帶頭分裂國家。柯文哲妻子陳佩琪今天質疑，總統府向來宣稱不評論個案，然而法務部長、檢察總長都是由賴清德總統提名，「你只負責買武器和抗中保台兩件大事？」

遭邱垂正指不具立委資格 李貞秀反嗆：忘記職責 淪打壓陸配幫凶

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，陸委會主委邱垂正揚言不接受其質詢。李貞秀今表示，行政機關本來就應該接受國會監督，這是最基本的憲政原則，然而陸委會擴權解釋兩岸人民關係條例，「邱垂正早就忘記自己的職責，讓陸委會變成為執政黨打壓陸配的幫凶。」

柯文哲內心話／「我不可以哭...」關押363天不投降 唯獨這事眼眶紅

台北地方法院審理京華城案，全案排定3月26日一審宣判，民眾黨前主席柯文哲力拚逆勢翻轉，即便被關押363天也誓言不投降，不過父親柯承發離世成為他心中最大的痛，同時也擔心母親何瑞英、妻子陳佩琪的身心狀況，「我們家現在最反對民進黨的人是陳佩琪。」

財產申報／韓國瑜背房貸1865萬 「賣菜郎」等2項商標無法估價

監察院今天公布立法院長韓國瑜最新財產申報資料，與妻子李佳芬共申報存款837萬餘元、房貸則有1865萬餘元，另申報商標「賣菜郎 CEO 韓國瑜」及「韓國瑜標章」，皆無法估價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。