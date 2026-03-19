「改善公務員考績制度是朝野共識」 翁曉玲：盼今年完成修法

公務人員考績法重啟檢討，引發公務員關注。國民黨立委翁曉玲今天表示，公務員考績制度確實要修正，不僅現在的考績等第級距及分配比例要調整，而且要把餅做大，提高績效獎金的額度，讓真的表現良好、特優的公務員可以得到更實質具體的獎勵。

銓敘部長施能傑今天在立法院司法及法制委員會備詢時表示，將重訂考績法，等第不再有甲乙丙丁，而是簡化為「未達良好」、「良好」、「優秀」；且會明訂相關行為標準。

翁曉玲指出，目前公務員考績制度，從民國76年到現在，近40從來沒有修正過， 仍維持甲乙丙丁四個等級。因為考績等第涉及可領考績獎金的多寡， 甲等可領1個月，乙等僅領0.5個月。

她提到，在公務機關裡，行之已久的慣例多是中高階資深公務員可領到甲等考績獎金，而資淺、低階公務員則多是領乙等獎金；要不就是機關內部人員輪流領乙等獎金，工作表現無法反映在獎勵制度上，造成不公平的情況。

翁曉玲認為，這些年來，許多領域的評分、評鑑、獎勵制度都隨著社會發展而有所修正，改善公務員考績制度，應是目前朝野的共識，她會積極督促考試院儘快提出修法案，希望能在今年順利完成修法。

此外，翁曉玲也提到，退休公教朋友很關心，銓敘部何時會重新發給新修正的審定函，停止扣減退休金，回復到112年的退休金領取標準。施能傑今在司委會業務報告時表示「6月一定會完成相關作業程序。」希望2個月後，大家都能收到新審定的退休金審定函，退休金不再續砍，且領回政府溢扣的退休金差額。