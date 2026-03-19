【重磅快評】卓榮泰打迷糊仗 綠官挑戰愛因斯坦的極限

民眾黨立委李貞秀因雙重國籍及戶籍爭議，行政院長卓榮泰下令部會不得提供資料，日前內政部長劉世芳更拒絕備詢。陸委會主委邱垂正今天「聲援」劉世芳，指李無權向官員質詢，各部門將維持一致作法。只是邱垂正之前的說法並非如此，卓榮泰也只說「一切依法辦理」，並未言明可以拒絕質詢，是劉世芳過度衍伸？還是卓揆放任部會自由發揮？

卓榮泰日前下令各部會，在民眾黨立委李貞秀資格確定前不得提供資料，但他的話也只講到這裡，對於官員是否接受質詢，並未說清楚，僅在行政院院會後由發言人李慧芝「補充說明」；李慧芝當時被問到卓揆是否會接受李貞秀的質詢？李未正面答覆，僅稱卓揆稱呼李貞秀為「李女士」，答案應該很清楚。

陸委會副主委梁文傑也自行詮釋卓揆的禁令，針對李貞秀爭議，梁文傑表示，政府各個部門都是一體的，沒有哪個部會說可以自己決定要怎麼做，行政院長既然都已經表明態度，相信各個部會都會一體遵循。

其實，立委索資及備詢是兩件事，卓榮泰的答案或態度都沒有很清楚，以致於內政部雖未以正式公文回覆李貞秀的索資，卻用電子郵件提供社宅資料，其實是對卓揆的命令打折扣；卓揆並沒有明說官員可拒絕李貞秀質詢，但劉世芳卻全程不發一語，讓李對空氣質詢，可以說是自行解讀卓榮泰的答案。李慧芝說卓揆的答案應該很清楚，但卻沒有說出「拒絕質詢」的字眼，眾人根本是在打迷糊仗。

熟悉兩岸關係、學者出身的陸委會主委邱垂正起初態度持平，坦言目前陸配放棄中國國籍，在實務上幾乎無人達成。但在劉世芳踩硬國籍法的論點之後，邱也跟著見風轉舵，並把戰場從國籍擴大到戶籍爭議，指李貞秀直到去年3月才繳交註銷中國大陸戶籍證明，據此認定李在台設籍未滿10年，不具參選資格，更不具備質詢權利，各部門將維持一致作法。

卓榮泰沒給答案只給態度，劉世芳給索資卻不給質詢，卓榮泰也沒有正面回應，被問到劉世芳拒絕質詢一事，只說「一切依法辦理」，說了等於沒說。

劉世芳自認緊抓國籍法，但卻違背憲法、兩岸人民關係條例及立法院職權行使法，學法的卓榮泰知道自己在講什麼嗎？如果邱垂正說「各部門將維持一致作法」，日後李貞秀向陸委會索資，陸委會也給電子郵件嗎？上次是綠委當主席，下次換藍委當主席， 各部門是要維持什麼一致作法？

邱垂正無視李貞秀來台30多年，長年持用台胞證，如有大陸戶籍也早被註銷，不可能有大陸戶籍；在實務上，陸配必須先完成除戶程序並提交證明才能辦理台胞證，邱垂正卻說她是去年才申請「證明文件」，以此推論她長年保有大陸戶籍，還說要去拜會中選會新任主委游盈隆「說明立場」，進度超前劉世芳。

科學家愛因斯坦曾說「只有兩樣東西可能沒有極限，其一是宇宙，其二是人類的愚蠢」；民進黨的官員們為了意識 形態，一再挑戰民眾的智商，還真符合愛因斯坦所說的第二項。