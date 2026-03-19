卓揆才稱放行718億新興計畫不宜開例 政院證實收到主計總處公文

總預算持續卡關，立法院藍白黨團日前以人數優勢二讀通過718億元新興計畫先行動支案，行政院主計總處日前指出，已經行文給各單位，請他們先行動支；行政院發言人李慧芝19日證實，18日已收到立法院的函文，主計總處簽報行政院的公文也是昨天送到。

行政院是否准予動支新興預算，近日成為朝野爭論議題。行政院發言人李慧芝指出，這是公決案而非法律案，也不是預算案，沒有公告的問題；行政院多次指出，立法院未審預算違反「預算法」第51條，另根據「立法院職權行使法」第7條，預算案需要經過三讀的法律程序。

李慧芝批評，立法院挑挑揀揀、選38項計畫先行動支，這並未完成預算審議，未來仍有可能被刪除，這樣的高度不確定性，也讓公務員執行時相當為難，因此卓揆才稱「此例不宜開」。

李慧芝表示，行政院亦多次強調，照顧國人需要預算，建設國家亦然，對於總預算審議不斷延宕，民間各界都非常擔憂；她說，3兆350億元國家政府總預算是整套計畫，涵蓋各部會一整年的施政執行，割裂出來的38項、718億元的計畫，僅占整體的2％，這樣的決議也未經立法院三讀程序，未來是否變動無人知曉，呼籲立法院放下政治算計，加速審議。