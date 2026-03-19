盧秀燕在美談軍購 尹乃菁讚國際重視的政治明星：代表要做更大承擔

國民黨立院黨團今邀請黨主席鄭麗文率黨務主管，與立院國民黨黨團分組餐敘。文傳會主委尹乃菁受訪，表示感謝黨團總召傅崐萁的安排，強調黨中央、黨團維持合作默契同時出擊；對於台中市長盧秀燕正在訪美，並談及軍購重要性，尹乃菁稱讚盧秀燕對我方對美、對中國大陸、對日本的政策發表看法，代表準備要做更大的承擔。

國民黨中央、黨團成員今午齊聚立院附近餐廳，彼此交換意見，氣氛熱絡。尹乃菁受訪說，黨中央包括主席、一級主管等其實都是客人，非常謝謝傅崐萁安排，在新春時跟委員們吃飯。傅崐萁剛才非常開心，他說：「乃菁，你一定要告訴媒體，立院黨團很少有這樣子，吃飯全員都到了，分成兩批。」今天非常謝謝立院黨團的邀請，黨中央跟立院黨團就是會維持這樣子很好的合作默契，同時出擊。

針對席間有交換什麼議題、是否包含軍購等，林沛祥說，有關軍購，黨團立場與黨中央一致。支持國防，需要買到好的武器、買到合用的武器、買到會到位的武器。如何讓軍購能夠支持國防，同時又避免弊端，這點來講，黨團跟黨中央一致。軍購反而沒有講得太多，是較關心各地方選舉，這一次選舉會關係到未來四年整個國家的動向，這方面來講聊較多。

今早國民黨桃園市議員凌濤受訪，表示盼黨中央想清楚，兩岸路線影響地方選情等。尹乃菁稱凌濤為「我們的好朋友」，她表示，下周立法院會開始審軍購特別條例草案，盧秀燕在華府訪問，目前為止看到的都是亮點，都是成功的。盧秀燕是台灣大家很重視的政治明星，顯然也是國際很重視的政治明星。盧秀燕不但是在國民黨內，台灣民眾也對她有非常高的期待，盧秀燕在訪美期間，對於我方對美、對中國大陸、對日本的政策發表看法，代表準備要做更大的承擔。

尹乃菁表示，盧秀燕對軍購議題表達關切，這是一件好事。至於大家提到預算規模是8100億，或是國民黨的「3800億加N」，剛才委員也清楚說明，8100億這樣的說法其實是被斷章取義。尹乃菁講到此處，林沛祥在旁點頭認同。

尹乃菁接著說，就像林沛祥所說，國民黨提出的版本「3800億加N」，就是有效、合理的軍購，且符合我方兵力整建計畫下的最適安排，而「加N」屬於彈性的部分。在循序推動的情形之下，對於軍購特別條例草案未來在立法院的進展，保持非常樂觀的期待。只要國防部務實地提供所有我方要採購項目的細節，有新的發價單來，該怎麼做就怎麼做。

至於立院外委會國民黨籍委員徐巧芯未出席今午餐敘，林沛祥說，徐巧芯本來說要來，可能有些行程耽擱，尊重所有黨團兄弟姐妹的決定。

立院外委會國民黨籍召委馬文君今日也未出席餐敘，外委會國民黨籍委員出席者包括黃仁、陳永康、黃建賓、牛煦庭等；黨中央與會者包括鄭麗文、副主席暨秘書長李乾龍、副主席蕭旭岑、張榮恭、季麟連以及尹乃菁等。