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吳思瑤再談318學運 強調人民曾帶領國家做出正確選擇

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民進黨立委吳思瑤（右）與民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（左）今替子弟兵新北市新莊區市議員參選人吳奕萱站台。記者張策／攝影
民進黨立委吳思瑤（右）與民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（左）今替子弟兵新北市新莊區市議員參選人吳奕萱站台。記者張策／攝影

民進黨立委吳思瑤今在替子弟兵新北市新莊區市議員參選人吳奕萱站台時，再度回顧318學運12周年，指出當年學生與公民站出來擋下服貿，是台灣民主發展的重要轉折點。她表示，若沒有318學運，台灣未必能走在正確的經貿與民主道路上，近年經濟與產業的亮眼成果，也可能不復存在。

吳思瑤指出，318學運不僅影響政策走向，更讓公民社會力量被看見，「不是政治人物帶領人民，而是人民帶領國家做出正確選擇」，使台灣在國際間站穩腳步。她強調，正因當年做出關鍵決定，台灣近年經濟發展表現突出，不僅股市屢創高點，半導體產業也在全球占有關鍵地位，「台灣成為世界的關鍵字」。

她回憶，12年前自己仍任台北市議員，與當時在地方任職的賴瑞隆曾在立法院周邊陪伴學生，見證公民力量的凝聚；12年後兩人持續在國會為台灣把關。她指出，台灣至今仍面臨各種內外挑戰，在關鍵時刻更需做出正確選擇，捍衛主權與經貿路線。

吳奕萱則表示，318學運前，年輕人在政治中往往被忽視，但學運後青年聲音逐漸被重視，政策也開始回應年輕世代需求。她指出，正是當年不分年齡層的公民共同參與，讓台灣民主更加成熟。身為新莊最年輕的議員參選人，她希望延續這股公民參與力量，代表年輕世代發聲，將青年關注的議題帶入議會。

吳思瑤 賴瑞隆 學運

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