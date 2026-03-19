卓揆遭疑洩蹤惹怒日方？ 林佳龍：會加以了解

行政院長卓榮泰赴日看球，引發諸多討論。近日，包含在野黨立委和網路均有相關訊息流傳，國民黨立委王鴻薇上午在立法院外交及國防委員會質詢外交部長林佳龍，查證日本高層極為震怒等事。林佳龍稱，「我還沒有看到爆料，我會來加以了解，卓院長已經公開講是私人行程，對方的官房長官也提到『根據我方講是私人行程，所以他們也沒有評論』。」

王鴻薇說，根據爆料所稱，提到卓揆此行還有行政院攝影官及發言人隨行，讓日方質疑是不是有意要對外揭露，日方希望低調零意外。林佳龍承諾會盡快了解。

林佳龍在答覆民進黨立委羅美玲質詢時說，對於高層出訪，不管是以什麼名義，在外交上都是有意義，也都一定會有政治上的影響；台灣外交處境艱難特別，都要兼顧到可能的衝擊；林佳龍說，他個人在去年大阪世博期間到過東京，「很自然的，最主要是要看我們做什麼，不是看我們說什麼」。