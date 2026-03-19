擴大獨老服務 政院2年將投入62.5億元打造一體化的服務

行政院會今日拍板擴大推動獨居老人服務計畫，預計兩年投入62.5億元，擴大打造獨居老人一體化的服務體系，透過強化「即時」機制，發展風險預警機制，即時提供關懷及服務，並擴大補助7萬名長者安裝緊急救援系統；衛福部規劃，2年將訪視70萬人，推估35萬人有服務需求。

行政院長卓榮泰指出，我國在2025年底已邁入超高齡社會，到今年2月底，老年人口達470萬餘人，而依照估算，其中有超過70萬人屬於獨居生活狀態。為強化關懷服務與風險預防，並在緊急事件發生時即時援助，行政院去年11月21日核定的「強化社會安全網計畫2.0」就已納入擴大關懷獨居老人。

卓榮泰表示，只次特別加強兩個擴大與兩個新增的服務面向：首先，擴大訪查，目標要在2年內完成實地訪查，今年將優先完成75歲以上獨居老人訪查工作；第二，強化居家安全，與地方政府協力，提供全天候緊急救援服務，也將緊急救援裝置的補助對象擴大到一般戶，以支持長者在地安老

並同步新增送餐服務，透過親自交付與現場確認，更能瞭解獨老身心狀態與安全，並即時回報。預計關懷支持與送餐的服務人數，可由現行7萬人增加至35萬人；新增積極推動關懷服務，依需求分級提供關懷訪視、電話問安、生活協助、就醫陪伴等服務。

衛福部說明，擴大推動獨居老人服務將導入「數位治理」模式，透過上述訪查工作完備獨居老人資訊蒐整，再跨體系串接長期照顧、全民健保、社會福利等相關系統資料，運用大數據掌握獨居老人的健康動態及生活狀況，並發展預警機制，在危機發生前，就主動提供即時關懷及所需服務。

此外，擴大補助安裝固定式或穿戴式緊急救援裝置，並將補助對象自原來「經濟弱勢戶」擴大至「一般戶」之獨居老人，提供24小時的全天候守護，萬一長者遇到突發及緊急事件時，可獲得即時協助，預計7萬人受益。