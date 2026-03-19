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談鄭習會 邱垂正質疑「兩岸和平框架」如何達成

中央社／ 台北19日電

國民黨主席鄭麗文日前表示，盼在今年上半年與中共總書記習近平會面。陸委會主委邱垂正表示，中共經常表示「只有統一才有和平」，質疑鄭麗文主張的「兩岸和平框架」要如何達成。

邱垂正今日接受「POP撞新聞」廣播節目訪問時，討論到陸委會對鄭習會的看法。他指出，關於兩岸形勢，他們跟國民黨的認知有很大差距，尤其是鄭麗文經常凸顯「對岸的善意或誠意」，邱垂正說，「我們不知道這是什麼」。

邱垂正指出，中國大陸這幾年來經常採取複合性施壓，包括軍機擾台、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透，以及一連串的跨境鎮壓與法律戰、認知作戰、灰色地帶侵擾。他表示，「我們認知到就是風險跟敵意，她卻感受到善意跟誠意」。

邱垂正引述陸委會的民調指出，有7成台灣民眾認為中國大陸對台灣抱持敵意，與國民黨感受到的「善意」存在巨大認知差距。

此外，對於國民黨與對岸具有「九二共識」及「反對台獨」的共同意見，邱垂正指出，中方自2019年以來已將九二共識重新定義為「兩岸同屬一中，共謀國家統一」。在此框架下，中華民國並無生存空間，「我們也看到中共的對台政策，最終的目的就是要消滅中華民國、併吞台灣」。

邱垂正質疑，國民黨在這基礎上接受中共的「九二共識」，要如何維護中華民國的存在、維護國家主權尊嚴，和台灣自由民主的生活方式。

邱垂正指，尤其是中共經常表示「只有統一才有和平」的情況下，對鄭麗文提出的「兩岸和平框架」抱持質疑態度，「妳要和平框架，他一定給妳統一方案，那妳是不是要去接受人家的統一方案？」他認為會「有一個和平的包裝統一方案的東西，這個要跟人民講。」

邱垂正補充，長期以來，台灣主流民意都是維持現狀，主張立即統一只有1.1%，加上維持現狀、未來主張統一的，也只有5%，有9成以上台灣人都是反對統一的。

邱垂正提醒，政黨與對岸交流，須符合「兩岸人民關係條例」等法律規範，同時也應注意社會觀感與國際視聽，「千萬不要去配合中共對台統戰」，避免分化台灣內部團結、誤導國際社會視聽，否則將對台灣整體國家利益及主權尊嚴帶來負面影響。（編輯：陳鎧妤）

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