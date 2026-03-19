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銓敘部擬大修公務員考績法 不再分甲乙丙丁等

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院司法與法制委員會今天邀請考試院秘書長劉建忻（左）、銓敘部長施能傑（右）出席。記者曾原信／攝影
立法院司法與法制委員會今天邀請考試院秘書長劉建忻（左）、銓敘部長施能傑（右）出席。記者曾原信／攝影

公務人員考績法重啟檢討，引發公務員關注。銓敘部長施能傑今天在立法院備詢時表示，將重訂考績法，等第不再有甲乙丙丁，而是簡化為「未達良好」、「良好」、「優秀」；且會明訂相關行為標準，考績獎金修正也在考慮範圍，預計4月至5月送考試院審議，力拚本會期送立院審議。

立法院司法法制委員會今天邀考試院秘書長劉建忻、考選部、銓敘部、保訓會列席報告業務概況並備詢。民進黨立委沈發惠、民眾黨立委陳昭姿質詢時皆關注考績公平性問題。

國民黨立委翁曉玲指出，公務人員考績制度近40年未大修， 仍維持甲、乙、丙、丁四個等級。因考績等第涉及可領考績獎金的多寡，在公務機關，行之已久的慣例多是中高階資深公務員可領到甲等考績獎金，資淺、低階公務員則多領乙等獎金；工作表現無法反映在獎勵制度上，造成不公平的情況。

劉建忻答詢表示，考績因區別「甲乙」、且甲等比例比乙等多很多，讓大家認為乙等好像沒有被肯定，但基本上都是稱職且表現合於預期。對於公務員覺得不公平、以及考績在官等間的分布等問題，相關意見考試院都有聽到，也想全盤檢討，這次修法會把等第作新的設計。

施能傑表示，這次是有點像「重訂」考績法的概念，架構會和過去有很大不同，也就是「不會再用甲、乙、丙、丁」概念，會簡化等第，並設定條件標準。真的做不好就是「未達良好」，其餘是「良好」，若表現更好，就是「優秀」。

不過，施能傑也說，要打「未達良好」、「優秀」都要符合法定條件標準。「未達良好」一定要附理由，且平常考核時，主管若認為下屬「未達良好」，就要預先示警、溝通，畢竟大家都是辛苦考進公部門，過程要讓公務員了解自己表現實際狀況。

施能傑說，相關細節尚待與各機關討論，預計3月向各機關徵詢意見，順利的話，希望4月到5月能把修正草案送到考試院審議。

此外，有關停止扣減公教退休金，回復到112年的退休金領取標準，銓敘部先前表示，需重新審定近18萬名已退休公務人員的退休所得替代率，正調整作業系統，推估約需半年。施能傑表示，6月會如期完成相關作業程序。

沈發惠 所得替代率 劉建忻

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