快訊

台鐵驚傳員工執勤喝酒還持刀想砍自家領班 酒測值高達0.85

台股收盤下跌658點再破月線 台積電收低55元

迎TWICE演唱會「手機租借」超夯！拍照神器日租價格曝、4品牌業者最推它

聽新聞
0:00 / 0:00

莊瑞雄：陸配來台就是家人 李貞秀案是國籍放棄問題

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄。圖/聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄。圖/聯合報系資料照片

民眾黨陸配立委李貞秀國籍爭議，日前質詢內政部長劉世芳時遭拒，國台辦昨批評民進黨政府刻意打壓中配群體。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今表示，民進黨一貫立場就是，外配、陸配取得國籍後，都是台灣人的一份子，但本案核心不是陸配問題，而是雙重國籍與立委資格的衝突。

國台辦批評民進黨政府刻意打壓中配群體，李貞秀今日感謝國台辦發聲，並表示國台辦沒有拿她的稅金，不需要接受她的監督；至於國台辦要說什麼，不需要理會民進黨的抹紅。

莊瑞雄今日回應，沒有要抹紅，但國台辦跳進來「攪紅」，讓議題更複雜。陸配來台就是家人，民進黨一貫立場就是，外配、陸配取得國籍後，都是台灣人的一份子，但本案核心不是陸配問題，而是雙重國籍與立委資格的衝突。立委一年內須提出放棄證明，這涉及國會議員問政的忠誠義務疑慮，即便李貞秀不符資格，民眾黨仍有一席。

民眾黨前主席柯文哲日前指出，民進黨政府將中國大陸來台的人都視為不忠誠，跟希特勒有什麼不同？莊瑞雄說，不應這樣類比，政治攻防不需要使用敏感字眼。本案焦點在於李貞秀不具相關資格，這是風險評估問題，應回到制度與資格要件討論。

至於柯文哲稱國民黨大罷免後過度樂觀，莊瑞雄認為，每個政黨都應做最好準備，不宜過度樂觀或掉以輕心。國民黨執政縣市也要努力拚戰，不能只靠氣勢判斷選情，許多縣市仍有反轉空間，選戰需以行動與組織面對。

劉世芳 民進黨政府 李貞秀 莊瑞雄 國籍

延伸閱讀

遭邱垂正指不具立委資格 李貞秀反嗆：忘記職責 淪打壓陸配幫凶

對李貞秀提當選無效之訴？邱垂正：將拜訪游盈隆說明立場

馬文君聲援李貞秀批綠冷暴力 劉世芳回嗆「勿包庇非法陸配」

李貞秀首度質詢　劉世芳與內政部官員均未上台答詢

相關新聞

銓敘部擬大修公務員考績法 不再分甲乙丙丁等

公務人員考績法重啟檢討，引發公務員關注。銓敘部長施能傑今天在立法院備詢時表示，將重訂考績法，等第不再有甲乙丙丁，而是簡化為「未達良好」、「良好」、「優秀」；且會明訂相關行為標準，考績獎金修正也在考慮範圍，預計4月至5月送考試院審議，力拚本會期送立院審議。

民進黨要柯文哲提總統介入司法證據 陳佩琪不滿反嗆「在你們身上」

台北地方法院審理京華城案，全案排定3月26日一審宣判，民眾黨前主席柯文哲近日點名賴清德總統帶頭分裂國家。柯文哲妻子陳佩琪今天質疑，總統府向來宣稱不評論個案，然而法務部長、檢察總長都是由賴清德總統提名，「你只負責買武器和抗中保台兩件大事？」

遭邱垂正指不具立委資格 李貞秀反嗆：忘記職責 淪打壓陸配幫凶

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，陸委會主委邱垂正揚言不接受其質詢。李貞秀今表示，行政機關本來就應該接受國會監督，這是最基本的憲政原則，然而陸委會擴權解釋兩岸人民關係條例，「邱垂正早就忘記自己的職責，讓陸委會變成為執政黨打壓陸配的幫凶。」

政院拍板2年62.5億擴大獨老服務 關懷、送餐擴及35萬人

台灣去年邁入超高齡社會，行政院會今日拍板擴大推動獨居老人服務計畫，將於2026年至2027年投入62.5億元，透過強化「即時」機制，發展風險預警機制，即時提供關懷及服務，並擴大補助7萬名長者安裝緊急救援系統；衛福部規劃，2年將訪視70萬人，推估35萬人有服務需求。

柯文哲內心話／「我不可以哭...」關押363天不投降 唯獨這事眼眶紅

台北地方法院審理京華城案，全案排定3月26日一審宣判，民眾黨前主席柯文哲力拚逆勢翻轉，即便被關押363天也誓言不投降，不過父親柯承發離世成為他心中最大的痛，同時也擔心母親何瑞英、妻子陳佩琪的身心狀況，「我們家現在最反對民進黨的人是陳佩琪。」

財產申報／韓國瑜背房貸1865萬 「賣菜郎」等2項商標無法估價

監察院今天公布立法院長韓國瑜最新財產申報資料，與妻子李佳芬共申報存款837萬餘元、房貸則有1865萬餘元，另申報商標「賣菜郎 CEO 韓國瑜」及「韓國瑜標章」，皆無法估價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。