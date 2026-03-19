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莊瑞雄：陸配來台就是家人 李貞秀案是國籍放棄問題
民眾黨陸配立委李貞秀因國籍爭議，日前質詢內政部長劉世芳時遭拒，國台辦昨批評民進黨政府刻意打壓中配群體。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今表示，民進黨一貫立場就是，外配、陸配取得國籍後，都是台灣人的一份子，但本案核心不是陸配問題，而是雙重國籍與立委資格的衝突。
國台辦批評民進黨政府刻意打壓中配群體，李貞秀今日感謝國台辦發聲，並表示國台辦沒有拿她的稅金，不需要接受她的監督；至於國台辦要說什麼，不需要理會民進黨的抹紅。
莊瑞雄今日回應，沒有要抹紅，但國台辦跳進來「攪紅」，讓議題更複雜。陸配來台就是家人，民進黨一貫立場就是，外配、陸配取得國籍後，都是台灣人的一份子，但本案核心不是陸配問題，而是雙重國籍與立委資格的衝突。立委一年內須提出放棄證明，這涉及國會議員問政的忠誠義務疑慮，即便李貞秀不符資格，民眾黨仍有一席。
民眾黨前主席柯文哲日前指出，民進黨政府將中國大陸來台的人都視為不忠誠，跟希特勒有什麼不同？莊瑞雄說，不應這樣類比，政治攻防不需要使用敏感字眼。本案焦點在於李貞秀不具相關資格，這是風險評估問題，應回到制度與資格要件討論。
至於柯文哲稱國民黨大罷免後過度樂觀，莊瑞雄認為，每個政黨都應做最好準備，不宜過度樂觀或掉以輕心。國民黨執政縣市也要努力拚戰，不能只靠氣勢判斷選情，許多縣市仍有反轉空間，選戰需以行動與組織面對。
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