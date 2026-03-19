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遭邱垂正指不具立委資格 李貞秀反嗆：忘記職責 淪打壓陸配幫凶

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委李貞秀（左）本周首度在立法院內政委員會質詢。記者陳正興／攝影
民眾黨立委李貞秀（左）本周首度在立法院內政委員會質詢。記者陳正興／攝影

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，陸委會主委邱垂正揚言不接受其質詢。李貞秀今表示，行政機關本來就應該接受國會監督，這是最基本的憲政原則，然而陸委會擴權解釋兩岸人民關係條例，「邱垂正早就忘記自己的職責，讓陸委會變成為執政黨打壓陸配的幫凶。」

李貞秀先前登上內政委員會質詢舞台，內政部長劉世芳等部會官員拒絕備詢。不過，內政委員會下周輪值召委為國民黨立委廖先翔，外界好奇其他行政部會是否比照辦理，邱垂正今天接受廣播節目專訪時表達立場，「內政部怎麼做，各部門會有一致做法」。

邱垂正還說，依照兩岸人民關係條例，李貞秀不具備立委參選資格，他重申陸配當然有參政權利，陸委會也依法維護其參政權，但是必須入籍台灣、居住滿10年才能登記為公職人員候選人，同時也要放棄註銷中國戶籍滿10年，而李貞秀並不符合這個資格。

針對邱垂正的說法，李貞秀受訪時回應，「作為立法委員，我一定會上台質詢，積極行使問政權」，因為這是人民賦予的責任，期待委員會召委秉持職責，維護國會的立法權與監督權，並且要求行政機關依法上台備詢，行政機關本來就應該接受國會監督，這是最基本的憲政原則。

李貞秀指出，兩岸人民關係條例第21條明定，在台灣「設立戶籍滿10年」即可登記為公職參選人，「如果我設籍未滿10年，請問是如何完成登記參選？」中選會當初依法審查通過，其實就已經說明一切，邱垂正不斷針對「放棄大陸戶籍時間點」進行攻擊，很明顯就是對法條擴權解釋。

李貞秀表示，陸委會作為兩岸事務的主管機關，職責應該是依據「兩岸人民關係條例」保障人民依法行使權利，「看來邱主委早就忘記自己的職責，讓陸委會變成為執政黨打壓陸配的幫凶。」

陸配 中選會 劉世芳 李貞秀 國籍 兩岸關係

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