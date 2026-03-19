國台辦和平統一能源論 經濟部：認知作戰

中國國台辦昨天表示，和平統一兩岸互聯互通，滿格電力足以滿足台灣企業用電需求。經濟部次長何晉滄今天答詢立委時表示，這屬於認知作戰一部分，台灣在能源方面已做足準備，有安全存量，也有因應做法，一定會確保能源供應無虞。

立法院經濟委員會今天審查朝野立委所提產業創新條例部分條文修正草案。

中東戰事持續，能源議題備受關注。中國國台辦發言人陳斌華昨天表示，中國能源體系具備強大韌性，和平統一後兩岸互聯互通，這樣的滿格電力，足以滿足台灣企業的用電需求，也能讓台灣千家萬戶告別暑期用電、限電的不便與擔憂。

民進黨立委李坤城質詢時問何晉滄，如何回應國台辦的說法。

何晉滄表示，這是不可能的，屬於認知作戰部分，台灣的能源已經做足準備，有安全存量，也有因應做法，這段期間，中油對天然氣或能源的調度，都可以維持到4月底前，5月部分正在積極調度當中，能源部分一定會確保能源供應無虞。

國民黨立委謝衣鳯先前質詢國發會主委葉俊顯，中東衝突何時結束。葉俊顯表示，有一些美國智庫報告，機率比較大是4週到8週內結束。

謝衣鳯追問，如果超過半年以上，國內半導體原物料，例如氦氣，或農業肥料的液態氮、液態氨會否斷鏈。

何晉滄說，氦氣是不會斷鏈，國內的氦氣供應來自國內3大氣體商，最主要來自美國，絕對不會斷鏈，經濟部跟3大氣體商都確認過，絕對沒有問題。

謝衣鳯問，半年以上都沒問題嗎，美國有承諾嗎。何晉滄說，沒有問題，「台灣的議價能力很高」，3大氣體商跟半導體產業是緊密連結，這部分沒有問題。

此外，李坤城則提及油價問題，他表示，中油去年虧損新台幣91億元，累積虧損已達804億元，過去2週，中油補貼油價虧損33億元，若戰事再延長呢。

何晉滄表示，若需要配合政策，虧損會增加。所以中油已提出增資3500億元計畫，目前報行政院審議中。

李坤城反問，中油增資案要送到立法院，那就慘了，在野黨連台電1000億元都不給過，中油3500億元在野黨也不會過，民進黨會支持，「你應該去請在野黨支持」。

稍後質詢的國民黨立委賴士葆則提到，中油2週吸收33億元，是否1週吸收14億元。何晉滄表示，第2週吸收較多，約20億元。

賴士葆說，若油價一直在高檔，中油1週就要20億元，3月打到9月，中油就要虧損400億元。

何晉滄表示，這是概估，並當面拜託賴士葆支持中油增資計畫，但賴士葆說，中油既然提增資計畫，最終還是全民買單。