快訊

台鐵驚傳員工執勤喝酒還持刀想砍自家領班 酒測值高達0.85

台股收盤下跌658點再破月線 台積電收低55元

迎TWICE演唱會「手機租借」超夯！拍照神器日租價格曝、4品牌業者最推它

聽新聞
0:00 / 0:00

國台辦和平統一能源論 經濟部：認知作戰

中央社／ 台北19日電

中國國台辦昨天表示，和平統一兩岸互聯互通，滿格電力足以滿足台灣企業用電需求。經濟部次長何晉滄今天答詢立委時表示，這屬於認知作戰一部分，台灣在能源方面已做足準備，有安全存量，也有因應做法，一定會確保能源供應無虞。

立法院經濟委員會今天審查朝野立委所提產業創新條例部分條文修正草案。

中東戰事持續，能源議題備受關注。中國國台辦發言人陳斌華昨天表示，中國能源體系具備強大韌性，和平統一後兩岸互聯互通，這樣的滿格電力，足以滿足台灣企業的用電需求，也能讓台灣千家萬戶告別暑期用電、限電的不便與擔憂。

民進黨立委李坤城質詢時問何晉滄，如何回應國台辦的說法。

何晉滄表示，這是不可能的，屬於認知作戰部分，台灣的能源已經做足準備，有安全存量，也有因應做法，這段期間，中油對天然氣或能源的調度，都可以維持到4月底前，5月部分正在積極調度當中，能源部分一定會確保能源供應無虞。

國民黨立委謝衣鳯先前質詢國發會主委葉俊顯，中東衝突何時結束。葉俊顯表示，有一些美國智庫報告，機率比較大是4週到8週內結束。

謝衣鳯追問，如果超過半年以上，國內半導體原物料，例如氦氣，或農業肥料的液態氮、液態氨會否斷鏈。

何晉滄說，氦氣是不會斷鏈，國內的氦氣供應來自國內3大氣體商，最主要來自美國，絕對不會斷鏈，經濟部跟3大氣體商都確認過，絕對沒有問題。

謝衣鳯問，半年以上都沒問題嗎，美國有承諾嗎。何晉滄說，沒有問題，「台灣的議價能力很高」，3大氣體商跟半導體產業是緊密連結，這部分沒有問題。

此外，李坤城則提及油價問題，他表示，中油去年虧損新台幣91億元，累積虧損已達804億元，過去2週，中油補貼油價虧損33億元，若戰事再延長呢。

何晉滄表示，若需要配合政策，虧損會增加。所以中油已提出增資3500億元計畫，目前報行政院審議中。

李坤城反問，中油增資案要送到立法院，那就慘了，在野黨連台電1000億元都不給過，中油3500億元在野黨也不會過，民進黨會支持，「你應該去請在野黨支持」。

稍後質詢的國民黨立委賴士葆則提到，中油2週吸收33億元，是否1週吸收14億元。何晉滄表示，第2週吸收較多，約20億元。

賴士葆說，若油價一直在高檔，中油1週就要20億元，3月打到9月，中油就要虧損400億元。

何晉滄表示，這是概估，並當面拜託賴士葆支持中油增資計畫，但賴士葆說，中油既然提增資計畫，最終還是全民買單。

陳斌華 李坤城 國台辦 經濟部

延伸閱讀

強化能源韌性 經濟部：明年天然氣安全存量擴增至14天

中東衝突若拉長 經濟部掛保證：半導體氦氣半年供應無虞

下周油價繼續凍漲？經濟部說了 若再戰半年油價恐吸收400億元

中東打仗至今中油吸收油價33億 羅智強：非核家園就是錯誤政策

相關新聞

銓敘部擬大修公務員考績法 不再分甲乙丙丁等

公務人員考績法重啟檢討，引發公務員關注。銓敘部長施能傑今天在立法院備詢時表示，將重訂考績法，等第不再有甲乙丙丁，而是簡化為「未達良好」、「良好」、「優秀」；且會明訂相關行為標準，考績獎金修正也在考慮範圍，預計4月至5月送考試院審議，力拚本會期送立院審議。

民進黨要柯文哲提總統介入司法證據 陳佩琪不滿反嗆「在你們身上」

台北地方法院審理京華城案，全案排定3月26日一審宣判，民眾黨前主席柯文哲近日點名賴清德總統帶頭分裂國家。柯文哲妻子陳佩琪今天質疑，總統府向來宣稱不評論個案，然而法務部長、檢察總長都是由賴清德總統提名，「你只負責買武器和抗中保台兩件大事？」

遭邱垂正指不具立委資格 李貞秀反嗆：忘記職責 淪打壓陸配幫凶

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，陸委會主委邱垂正揚言不接受其質詢。李貞秀今表示，行政機關本來就應該接受國會監督，這是最基本的憲政原則，然而陸委會擴權解釋兩岸人民關係條例，「邱垂正早就忘記自己的職責，讓陸委會變成為執政黨打壓陸配的幫凶。」

政院拍板2年62.5億擴大獨老服務 關懷、送餐擴及35萬人

台灣去年邁入超高齡社會，行政院會今日拍板擴大推動獨居老人服務計畫，將於2026年至2027年投入62.5億元，透過強化「即時」機制，發展風險預警機制，即時提供關懷及服務，並擴大補助7萬名長者安裝緊急救援系統；衛福部規劃，2年將訪視70萬人，推估35萬人有服務需求。

柯文哲內心話／「我不可以哭...」關押363天不投降 唯獨這事眼眶紅

台北地方法院審理京華城案，全案排定3月26日一審宣判，民眾黨前主席柯文哲力拚逆勢翻轉，即便被關押363天也誓言不投降，不過父親柯承發離世成為他心中最大的痛，同時也擔心母親何瑞英、妻子陳佩琪的身心狀況，「我們家現在最反對民進黨的人是陳佩琪。」

財產申報／韓國瑜背房貸1865萬 「賣菜郎」等2項商標無法估價

監察院今天公布立法院長韓國瑜最新財產申報資料，與妻子李佳芬共申報存款837萬餘元、房貸則有1865萬餘元，另申報商標「賣菜郎 CEO 韓國瑜」及「韓國瑜標章」，皆無法估價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。