修國安法公聽會嘸立委到場 學者：好的國安法非掃除公民自由的掃帚

立法院內政委員會今舉行國安法修法公聽會，邀請專家學者與會，但卻沒有朝野立委登記發言。會中，支持方主張應將防線前移、刪除證明困難的主觀意圖要件；反方則援引大法官解釋，警惕概念模糊將引發「寒蟬效應」並導致證明責任轉嫁，也有學者呼籲，一部好的國安法應是切除毒瘤的「柳葉刀」，而非掃除公民自由的「大掃帚」。

行政院會去年12月18日通過國家安全法修法草案，明定任何人不得以文字、圖畫等公開鼓吹外國、大陸地區等對中華民國發動戰爭或採取非和平手段消滅中華民國主權。上會期民進黨內委會時任召委王美惠排案審查，當時國民黨主張應開公聽會，再逐條審查，朝野同意3月底由藍綠各召開一場公聽會。本會期民進黨內委會召委李柏毅今開首場公聽會，不過卻沒有朝野立委登記發言。

台北大學法律系助理教授馮聖晏指出，若行為人客觀上已是為境外敵對勢力發展組織，其不法內涵已明確，應刪除「意圖危害國安」的主觀限制，以避免證據證明上的困難，並建議將「教唆發展組織」的行為正犯化，直接處罰中間人。

政治大學法學院教授楊雲驊也支持將其改「適性犯」，即客觀行為足以發生危險即可定罪，且涉國安罪者應全部停發退休金，不應讓其利用國家照護資源危害國安。

中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛強調，中共滲透已高度組織化，應將防衛重心移至前端的組織發展行為。東吳大學法學院副教授洪兆承也主張處罰參與者，認為應從下層「順藤摸瓜」才有機會抓到首腦。

不過，開南大學法律學院兼任副教授、前監察委員仉桂美指出，大法官釋字第445號與644號已確立「明顯而即刻的危險」為限制言論紅線，她對「不需實害發生即可追究」的論點感到怵目驚心，限制言論自由必須符合「明顯而即刻的危險」與「必要性原則」，不應建立事前的思想審查機制。

高雄大學政治法律學系教授廖義銘則批，「足以生損害」及「社會安定」等用語過於籠統，違反法律明確性原則，這也將導致「證明責任轉嫁」，讓司法機關僅憑言論傾向即可認罪，若不要求國家證明行為人的「主觀惡意」，將導致司法的自由裁量權無限擴大，甚至讓法律淪為政治鬥爭工具，「一部好的國家安全法，應是一把精準的柳葉刀，精確切除真正危害國家的毒瘤，而不是一把粗糙的大掃帚，將公民的自由與權利一併掃除。」

民主文教基金會董事長桂宏誠指出，針對滲透行為應修「反滲透法」而非「國安法」，且法律中「大陸地區」與「境外敵對勢力」的概念不應混淆。

立法院內政委員會今舉行國安法修法公聽會，邀請專家學者與會。記者張曼蘋／攝影