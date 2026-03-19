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民進黨要柯文哲提總統介入司法證據 陳佩琪不滿反嗆「在你們身上」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪（左）。記者蘇健忠／攝影
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪（左）。記者蘇健忠／攝影

台北地方法院審理京華城案，全案排定3月26日一審宣判，民眾黨前主席柯文哲近日點名賴清德總統帶頭分裂國家。柯文哲妻子陳佩琪今天質疑，總統府向來宣稱不評論個案，然而法務部長、檢察總長都是由賴清德總統提名，「你只負責買武器和抗中保台兩件大事？」

京華城案一審宣判在即，柯文哲近日接受本報專訪時，重砲批評台北地檢署騙票搜索、不正訊問，同時也點名賴總統帶頭分裂國家。民進黨發言人吳崢昨天回應，麻煩柯文哲專心並誠實面對司法案件，切勿再用不實言論與謠言攻擊國家司法與元首，「柯先生有什麼具體證據，證明民進黨或是賴總統有介入您的司法案件？」

陳佩琪今天在臉書發文指出，針對賴總統有無介入司法，民進黨要求柯文哲提出證據，這個問題的答案已經說過很多次，「明明在你們身上，現在還是要再問？」柯文哲接受媒體專訪時再度說明，自己過去也在臉書上寫過很多次，相信很多人應該看到都會背。

陳佩琪也引述聯合報專訪內容，「柯文哲說過去根據同樣的一份資料，一位法官判決無保請回，另一位法官判決羈押禁見，『光是憑這一點，我就對中華民國司法有意見』。」

陳佩琪表示，她可能本身有情緒障礙，用字遣詞沒有柯文哲那麼溫良恭儉，「我說過在過去一年，外面的人比裡面還要苦，我不只對你們對待先生的手段有意見，而且還很憤怒，我說要走遍全世界、控訴中華民國政府用這種司法手段欺負百姓和在野黨主席。」

陳佩琪說，總統府向來宣稱不評論個案，然而法務部長、檢察總長都是由總統提名，「這些人做的事都和你無關？你只負責買武器和抗中保台？」

陳佩琪還說，「明皇帝重用宦官， 濫用東廠殘害忠良，若這些都和主子無關， 最後崇禎帝愧疚上吊，他是否會覺得自己白死了？」

分裂國家 司法 中華民國 柯文哲 陳佩琪

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