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盧秀燕赴華府僑宴 強調成熟領導者應搭橋非築牆

中央社／ 台中19日電

出訪美國的台中市長盧秀燕美東時間17日晚間出席華府地區僑宴，並於演說中分享從政理念表示，成熟民主制度與領導者應做「搭橋的人」而非築牆者，團結內部才能率國家向前。

她說，成熟民主制度與領導者不應放大對立，而應致力溝通與化解分歧。面對瞬息萬變高科技發展與國際局勢挑戰，領導者應選擇「搭橋」與團結內部，才能匯聚力量，帶領國家穩健前行。

根據台中市政府今天發布新聞稿，許多北美洲台灣商會聯合總會僑胞，從洛杉磯、密西根、德州、芝加哥、達拉斯及溫哥華會等專程參加僑宴。

盧秀燕會中表示，美國是中華民國長期盟友，也是維護台海與亞太區域和平穩定最重要力量。身為受國家與人民栽培的資深政治人物，她將促進台美互信了解與鞏固雙方情誼視為重要責任。

此外，盧秀燕稍早與北美洲台灣商會聯合總會長白越珠簽「三合一綠色通道」合作備忘錄，以協助僑胞返台定居或投資發展。

中市府表示，將由中市府經濟發展局設「單一窗口」，讓許多有意返台投資、置產或定居僑胞，包括戶籍遷移、買房置產、投資輔導或子女就學，都提供一站式專屬服務。

晚宴結束前，盧秀燕感謝僑胞遠道參與，在海外成功立足並持續為台灣發聲，並致贈中市府特製馬年小紅包，祝福在場鄉親「一馬當先、馬上幸福、馬年行大運」。

芝加哥 洛杉磯 領導者 盧秀燕 台美關係

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