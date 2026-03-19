「好朋友間本該心無芥蒂」 廖偉翔重申盧秀燕立場：親美和陸

台中市長盧秀燕正在訪美，國民黨立委廖偉翔今說，美國在台協會（AIT）處長谷立言將於3月25日前往台中參訪，盧秀燕的戰略態度非常明確，堅持「親美、友日、和陸」。他認為，軍購案核心重點在於台灣須具備堅實的自我防衛能力，好朋友之間本來就該心無芥蒂，有問題就開誠布公討論。

盧秀燕訪美中，談及議題觸及軍購。對此，廖偉翔說，我方與美方的關係始終是密切且穩固，目前盧秀燕也正於美國進行訪問，持續深化雙方交流。與此同時，AIT處長谷立言也將於3月25日前往台中參訪。

廖偉翔說，盧秀燕的戰略態度非常明確，就是堅持「親美、友日、和陸」。從盧秀燕訪美到谷立言訪台中，都在以具體的行動力挺台美關係，也始終齊心為國家的和平穩定與永續發展而來努力，這點是毋庸置疑。

廖偉翔說，針對備受關注的軍購案，最核心的重點還是在於台灣必須具備堅實的自我防衛能力。外界關心的採購是否合理、交貨期程是否延宕，確實也都是影響防衛戰力的關鍵。然而，這些細節完全可以、也應該要在立法院中透過理性的討論與公開透明的程序來釐清。

廖偉翔說，好朋友之間本來就該心無芥蒂，有問題就開誠布公討論，這樣才能讓雙方的互信與友誼越來越穩固。最後，對於國防安全的支持，絕非空口說白話。在上周五的立法院會中，針對已獲得美方報價單的四項軍購採購案便全力支持，並順利通過授權簽訂。這就是以實際行動支持必要防衛軍購案的最有力的實證。

廖偉翔說，嚴格把關每一分預算，確保軍購能夠如期、如質地提升我國戰力，才是真正對於國家安全負責的表現。