對李貞秀提當選無效之訴？邱垂正：將拜訪游盈隆說明立場

賴政府認定民眾黨不分區立委李貞秀有雙重戶籍、國籍爭議，立委適格性有問題，導致李貞秀日前在立法院首次質詢，遭內政部長劉世芳拒絕上備詢台，雙方陷入僵局。陸委會主委邱垂正19日指李貞秀有「雙重違法」，表示中選會是不是提出當選無效之訴，內部可能還要再開會，但他說，未來中選會新主委游盈隆上任，會再去跟他說明立場。

邱垂正19日上午接受廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，對於下周可能輪到陸委會前往立院接受李貞秀質詢，加上內政委員會召委換成國民黨籍的廖先翔，邱垂正表示，我們法律認定李貞秀不具備立委參選資格，不是合法合規的立委，當然就不認為她有質詢行政官員的權利。

邱垂正強調，行政一體，我們到立法院備詢當然要尊重立法院，但對於不具備有立法委員身分者，對官員就沒有質詢的權利，所有行政官員的做法都會一致。至於會否上備詢台？邱垂正說，「我們會跟廖委員報告，畢竟我們是依法行政。」

邱垂正並指，目前李貞秀有「雙重違法」，一方面是兩岸條例，一方面是國籍法。他提到，在政治攻防上，往往會凸現陸配群體。其實陸委會作為負責照顧陸配的主責單位，都希望陸配朋友不要受到風波太大的影響，畢竟大部分陸配在台灣真的是守法、安居樂業、熱愛這塊土地。呼籲國人要善待陸配，也希望這件事情能早日落幕。

邱垂正說，從兩岸條例的角度，李貞秀的案件明顯違法，會把怎麼認定這個個案告訴中選會，中選會是不是要提出當選無效之訴，內部可能還要再開會。他透露，自己已經拜訪過中選會主委，未來新主委游盈隆上任，也會再去跟他說明。