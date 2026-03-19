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鄭習會是選舉大利多？ 柯志恩：鄭主席盼兩岸和平仍要多聽聽民意
國民黨主席鄭麗文拋出「鄭習會」是選舉大利多訊息，對此國民黨高雄市長擬參選人柯志恩說，鄭主席是希望兩岸和平，但仍是要多聽聽主流民意看法。
國民黨主席鄭麗文盼今年上半年前促成「鄭習會」；日前更希望「鄭習會」時間點能在今年4月到6月間，對選舉絕對是大利多。
國民黨立委柯志恩今天對此表示，她覺得鄭主席可多聽聽不同民意，國民黨是大鳴大放，有非常多不同聲音，鄭主席一本初衷是希望兩岸需要和平。但仍是要以大民意為依歸。
她表示，特別是地方選舉，我們非常重視地方民生議題，關切教育文化還有為高雄建設更好的議題。兩岸議題在地方選舉比較不會多談，「但無論如何，還是要多聽聽主流民意看法。
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