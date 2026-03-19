2026台北國際城市論壇 蔣萬安推廣台北美食

台北地方法院審理京華城案，全案排定3月26日一審宣判，民眾黨前主席柯文哲力拚逆勢翻轉，即便被關押363天也誓言不投降，不過父親柯承發離世成為他心中最大的痛，同時也擔心母親何瑞英、妻子陳佩琪的身心狀況，「我們家現在最反對民進黨的人是陳佩琪。」

2026-03-19 11:17