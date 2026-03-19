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2026台北國際城市論壇 蔣萬安推廣台北美食

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
台北市政府上午在遠東香格里拉宴會廳辦理「2026台北國際城市論壇」，邀請國際城市首長參與論壇，台北市長蔣萬安（圖）出席致詞並與德國德勒斯登市簽署MOU。記者曾學仁／攝影
台北市政府上午在遠東香格里拉宴會廳辦理「2026台北國際城市論壇」，邀請國際城市首長參與論壇，台北市長蔣萬安（圖）出席致詞並與德國德勒斯登市簽署MOU。記者曾學仁／攝影

台北市政府上午在遠東香格里拉宴會廳辦理「2026台北國際城市論壇」，邀請國際城市首長參與論壇，美國洛杉磯副市長Dilpreet Sidhu、新加坡西北區市長任梓銘Alex Yam、貝里斯貝爾墨潘市長凱威奇Pablo Cawich、台北市長蔣萬安德國德勒斯登市長希柏特Dirk Hilbert、美國達拉斯代理市長Jesse Moreno等出席，蔣萬安推廣台北的美食文化並問市長們「吃過沒」。

本次論壇之主題為「AI x 未來城市：永續治理新藍圖( AI × Future Cities: Smarter Governance, Greener Future) 」，聚焦AI技術如何應用於公共服務、交通治理、城市安全、數位轉型與永續發展，探討城市在數位浪潮下如何兼顧創新與人本價值，建構更具韌性與智慧的都市治理模式。

台北市政府上午在遠東香格里拉宴會廳辦理「2026台北國際城市論壇」，邀請國際城市首長參與論壇，台北市長蔣萬安（中）、美國洛杉磯副市長Dilpreet Sidhu、新加坡西北區市長任梓銘Alex Yam、貝里斯貝爾墨潘市長凱威奇Pablo Cawich、德國德勒斯登市長希柏特Dirk Hilbert、美國達拉斯代理市長Jesse Moreno等出席論壇。記者曾學仁／攝影
台北市政府上午在遠東香格里拉宴會廳辦理「2026台北國際城市論壇」，邀請國際城市首長參與論壇，台北市長蔣萬安（中）、美國洛杉磯副市長Dilpreet Sidhu、新加坡西北區市長任梓銘Alex Yam、貝里斯貝爾墨潘市長凱威奇Pablo Cawich、德國德勒斯登市長希柏特Dirk Hilbert、美國達拉斯代理市長Jesse Moreno等出席論壇。記者曾學仁／攝影

台北市政府上午在遠東香格里拉宴會廳辦理「2026台北國際城市論壇」，邀請國際城市首長參與論壇，美國洛杉磯副市長Dilpreet Sidhu（左起）、新加坡西北區市長任梓銘Alex Yam、貝里斯貝爾墨潘市長凱威奇Pablo Cawich、台北市長蔣萬安、德國德勒斯登市長希柏特Dirk Hilbert、美國達拉斯代理市長Jesse Moreno等出席，蔣萬安推廣台北的美食文化並問市長們「吃過沒」。記者曾學仁／攝影
台北市政府上午在遠東香格里拉宴會廳辦理「2026台北國際城市論壇」，邀請國際城市首長參與論壇，美國洛杉磯副市長Dilpreet Sidhu（左起）、新加坡西北區市長任梓銘Alex Yam、貝里斯貝爾墨潘市長凱威奇Pablo Cawich、台北市長蔣萬安、德國德勒斯登市長希柏特Dirk Hilbert、美國達拉斯代理市長Jesse Moreno等出席，蔣萬安推廣台北的美食文化並問市長們「吃過沒」。記者曾學仁／攝影

台北市政府上午在遠東香格里拉宴會廳辦理「2026台北國際城市論壇」，邀請國際城市首長參與論壇，台北市長蔣萬安（左）並與德國德勒斯登市長希柏特Dirk Hilbert（右）簽署MOU。記者曾學仁／攝影
台北市政府上午在遠東香格里拉宴會廳辦理「2026台北國際城市論壇」，邀請國際城市首長參與論壇，台北市長蔣萬安（左）並與德國德勒斯登市長希柏特Dirk Hilbert（右）簽署MOU。記者曾學仁／攝影

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