柯文哲內心話／「我不可以哭...」關押363天不投降 唯獨這事眼眶紅

台北地方法院審理京華城案，全案排定3月26日一審宣判，民眾黨前主席柯文哲力拚逆勢翻轉，即便被關押363天也誓言不投降，不過父親柯承發離世成為他心中最大的痛，同時也擔心母親何瑞英、妻子陳佩琪的身心狀況，「我們家現在最反對民進黨的人是陳佩琪。」

京華城案3月26日一審宣判，柯文哲用悲憤力拚逆勢翻轉，他在接受本報專訪時顯得神情輕鬆，不時引經據典描繪當前國內外局勢，也主動拿起書架上的書籍與我們分享，這些都是他在台北看守所的閱讀清單，紀錄過去被關押363天的生活點滴。

「我發現坐牢對我來講不是壞事，很久沒有時間讀書了」，談起被關押的三百多天時間，柯文哲並未流露一絲恨意，反而像是當起一位人生導師，頗有一種化悲憤為力量，力拚官司逆轉的意味，甚至還自嘲坐牢很不錯。

不過在講到家人時，柯文哲則語帶激動，先是透露妻子長期服藥，自己交保回到家的時候，「因為陳佩琪比我早睡，我就聽到她每天做惡夢、在那邊鬼叫」，心情憂鬱到需要吃藥，近半年來才慢慢減量，「我們家現在最反對民進黨的人是陳佩琪，想要叫她不寫臉書都很困難。」

柯文哲也提及老母親，坦言「柯媽媽現在不可能喜歡賴清德總統」，因為比較內斂才選擇不講話，「我媽媽只是比較內斂，不像陳佩琪不高興就寫臉書，你覺得她現在會喜歡賴清德嗎」，他也經常跟家人說不要製造仇恨，不過胞妹柯美蘭馬上就會反駁，「你關在看守所裡面，有多少人跪在外面？你現在自己轉彎，那些支持者要怎麼處理？」

此外，柯文哲父親柯承發去年2月病逝，柯文哲當時在多名法警的戒護下返鄉參加家祭，全程沒上手銬、腳鐐與家人共同送柯爸最後一程，直到去年9月交保過後才首度祭拜父親牌位。「我在父親牌位前擲筊都『擲沒筊」，柯文哲接受本報專訪時一度語塞，此事成為他心中永遠的痛，他強忍悲痛說 : 「我不可以哭」，但眼眶已泛紅。

柯文哲表示，這些事情根本就不應該發生，自己也因此對賴總統提出控訴，「總統是要團結這個國家，你怎麼帶頭製造分裂？」而這也是他在交保時公開講的第一句話，實在不解為什麼賴總統要把國家搞得四分五裂。