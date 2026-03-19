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美共和黨籍眾議員擬4月初訪台 聚焦安全議題

中央社／ 華盛頓18日專電

北美洲台灣商會聯合總會今晚在華府舉辦台灣之夜酒會，邀請美國跨黨派聯邦參、眾議員出席。民主黨籍參議員范霍倫致詞表示，必須終結美台雙重課稅的問題；共和黨籍眾議員希里夫則透露，預計4月初訪台，聚焦安全議題。

北美洲台灣商會聯合總會今晚在鄰近國會山莊的美國植物園舉辦Taiwan Night（台灣之夜）國會聯誼酒會，邀請多位聯邦參、眾議員及當地政要共襄盛舉，藉此深化台美友誼、促進經貿與戰略合作交流。駐美副代表楊懿珊、姜森也出席。

聯邦參議院外交委員會成員范霍倫（Chris VanHollen）在活動上致詞表示，美國國會40多年前制定的台灣關係法為美台友誼奠定基礎，這是一段基於自由、民主等共同價值的友誼。

他還提到，必須解決美台雙重課稅的問題，眾議院已表決通過相關法案，目前卡在參議院財政委員會，「我們必須終結雙重課稅」。

另外，共和黨籍聯邦眾議員希里夫（JeffersonShreve）致詞透露，自己和其他3名共和黨議員預計下下週應台灣政府邀請赴台訪問。他對此行非常期待，並強調台美之間重要的戰略及經貿關係。

身為眾議院外委會成員的希里夫隨後受訪表示，預計4月初訪台，訪團共有4名共和黨議員，將由眾議員能恩（Zach Nunn）率團。訪團在台停留一週期間，預計將拜會政府官員，聚焦安全議題；除了台北，也會造訪其他縣市。

北美洲台灣商會聯合總會會長白越珠接受中央社記者訪問表示，每年這個時候，商會都會舉辦「叩門之旅」，邀請來自各州的成員齊聚華府，拜會各州參、眾議員並表達訴求，今年的首要議題就是避免台美雙重課稅。

台美近期簽署對等貿易協定及投資合作備忘錄，白越珠說，這其中包括台灣廠商自主投資2500億美元及台灣政府提供2500億美元信用保證，但若存在雙重課稅，就不容易吸引台灣投資者赴美投資。

楊懿珊 眾議院 眾議員 台美關稅

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