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美情報機關評估陸無2027攻台計畫 李彥秀：民進黨說法不攻自破

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國國家情報總監辦公室18日公布「2026美國情報社群年度威脅評估」，報告指出，情報社群評估中國現階段沒有計畫在2027年入侵台灣，目前也沒有統一時間表。(路透)
美國國家情報總監辦公室18日公布「2026美國情報社群年度威脅評估」，報告指出，情報社群評估中國現階段沒有計畫在2027年入侵台灣，目前也沒有統一時間表。(路透)

美國國家情報總監辦公室公布報告，指情報社群評估中國現階段沒有計畫在2027年入侵台灣，目前也沒有確定的統一時間表。國民黨立委李彥秀今說，民進黨中共2027年武統說法不攻自破，更是極不負責任的政治語言；她也批，沒有政治道德，影響企業投資意願，讓人民產生無謂恐慌。

美國國家情報總監辦公室18日公布「2026美國情報社群年度威脅評估」。評估指出，中國今年仍會繼續為統一台灣鋪路，也評估人民解放軍會繼續發展軍事計畫和能力以達到武統的目標；報告指出，人民解放軍正穩定推進軍事能力，企圖奪取台灣，同時嚇阻，且在必要時擊敗美軍的介入。

評估提到，中國領導層現階段沒有計畫在2027年入侵台灣，目前也沒有確定的時間表來達成統一的目標，不過中國已公開表示，統一台灣是在2049年實現國家復興的必要條件。中國官員明白對台的兩棲登陸作戰非常具有挑戰性，也有很大的失敗風險，特別是在美國介入的情況之下。

李彥秀說，兩岸和平與區域穩定，是台灣發展與2300萬人民的重中之重，「料敵從寬，禦敵從嚴」更是建軍備戰的最高指導原則，台灣人民絕對有捍衛中華民國主權的決心，更支持以合理的價格購買需要的武器。但是，把嚴肅的國家戰略以及軍備整備作為選舉語言、鬥爭工具，不僅沒有政治道德、影響企業投資意願，更讓人民產生無謂恐慌。

李彥秀表示，美國國家情報總監辦公室18日公布報告，指出「情報社群評估中國現階段沒有計畫在2027年入侵台灣，目前也沒有確定的統一時間表。」顯然，之前民進黨「中共以2027年完成武統台灣為目標（準備）」的說法不攻自破，更是極不負責任的政治語言。

美軍 中共 李彥秀 台海 情報

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