總統府邀提名監委 民眾黨以廢考監婉拒

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】民眾黨希望廢除考監，拒絕總統府邀請推薦監察委員。民眾黨主席黃國昌18日在中央評議委員會宣布，將婉拒推薦監委名單。他不滿表示，民進黨過去主張廢考監，如今卻背棄承諾，監委還屢爆濫用公務車爭議，且讓前監察院長陳菊請假1年多才匆匆准許辭職，並批評民進黨以監委為酬庸，並追殺在野黨。

綠背棄廢考監承諾

總統府秘書長潘孟安來函民眾黨，擬推薦監察委員，黃國昌於會中和中央委員報告「將婉拒推薦」。他表示，民眾黨早已提案修憲廢除監察院，但民進黨政府背棄廢除監察院之承諾，對於監察院早已淪為廢物院、酬庸院至今毫無檢討、不思反省，仍執意展開提名作業，還虛情假意來函本黨請求推薦人選，簡直麻木不仁、莫名其妙。

黃國昌說，民眾黨團已提案廢除考監、並獲通過且已經成立了修憲委員會，盼能踐行民進黨過去曾大聲疾呼廢監察院之主張，反觀民進黨執政後一再將監察院作為酬庸派系、政治追殺的工具，監察權早已被玩忽職守、監察院更是淪為東廠。他指出，監察院一定要廢、不能不廢。

監委淪酬庸、打手

「監委頻傳濫用公務車！」黃國昌強調，近來多位尸位素餐、名實不符毫無適任性可言之監委，更屢屢被爆出上班時間濫用公務車遂行私人事務，監察院卻包庇護短，最嚴重的懲處只要道歉就好，再度印證台灣人民對監察院的印象，是「官官相護廢物院」。

曾誇口自己要當「末代監察院長」的前監察院長陳菊，因病請假長達年餘，最後經民眾黨團踢爆後，總統賴清德才匆匆准辭，再一次彰顯民進黨拿到權力後，發現監察院又香又肥，既可酬庸各路人馬、又可拿來追殺在野黨，就死皮賴臉緊握著不肯放手。

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