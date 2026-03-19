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中選會人事案攻防 誰無誠信各執己見

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】針對此次中選會人事權的表決，綠提名3位都槓龜，行政院長卓榮泰17日批評藍白「毫無誠信」、只過自己的人選，學者蔡榮祥18日受訪時也說，藍白只通過自己的名單，完全是雙標，且未來NCC、大法官在野會繼續非理性杯葛；但學者曲兆祥受訪時認為，賴政府過去提名大法官、NCC委員都沒有超越黨派、人選太政治性，且府院許多做法都違憲，在野當然很難接受執政黨提名的人選。

行政院去年12月提名7位中選會人選，其中3人由藍白推薦。上周五表決結果出爐，最終只有主委游盈隆，藍白推薦的蘇嘉宏、李禮仲與蘇子喬過關，行政院推薦的副主委胡博硯、委員黃文玲與陳宗義均遭封殺，這讓行政院長卓榮泰17日總質詢時批評藍白沒有誠信，並直言「以後不會再上當。」

以政治目的進行提名

對此，中正大學政治系教授蔡榮祥受訪時表示，行政院請在野黨推薦人選、釋出善意，且大家之前都已協調好，結果藍白卻只投票給自己的人選。他認為，執政黨推薦的人選，也許以前親近執政黨，或是有比較支持執政黨的言論，但藍白推薦的名單難道不會有這種狀況？蔡榮祥批評，藍白企圖透過表決，影響獨立機關運作。

針對藍白聲稱，考試委員提名就只封殺了1人，蔡榮祥指出，考試委員的業務，在政治上對藍白的影響性較低，但NCC委員、大法官與監察委員，從新聞台換照、釋憲等議題都對藍白的政治議程有很大影響，因此藍白就以黨派為考量決定人選，上次大法官提名中，也有很多立場中立的學者亦遭否決，即是鐵證。

精算盼人數平衡

「藍白就是雙重標準！」蔡榮祥認為，藍白對於綠提名的人選都不願接受，雖然立法院的同意權審查可以否決人選，但藍白如今的做法就是以黨派為考慮、他們不能接受的人選就一律封殺，完全是透過同意權來達成提名自家人選的目的，影響獨立機關運作，完全是不理性的阻擋。

但文化國發所兼任教授曲兆祥受訪時指出，若按照行政院原本提名名單，加上還留任的委員，綠與藍白的人數恐怕是7比3或是6比4，因此藍白才透過精算，採取如此提名策略，盼中選會更獨立行使職權。他表示，NCC、大法官與監委依《憲法》規定，應該超越黨派、獨立行使職權，但目前看起來都沒有這樣做，在野黨才會強力杯葛執政黨提名人選。

提名僵局短期難解

「提名僵局短期內不會解決！」曲兆祥舉例，大法官至今人數還是不足，但就已經作出3次憲判、照樣行使職權，且總統府與行政院面對立法院三讀的法案，竟然不副署、不執行，「哪一條法律給予政府不依法行政的權力？」曲兆祥歎說，民進黨政府選擇性依法行政，連大學法政科系新生都知道違憲。

因此他認為，在野黨的封殺反而是保留政府最後一層臉皮，不然台灣現在其實已經進入獨裁的狀態，且以過去例子來看，一國即使有法律、《憲法》，都不見得擋得住政府獨裁。

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黃文玲 執政黨 游盈隆

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